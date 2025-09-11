Fluminense estreia no Carioca de vôlei masculino nesta quinta

O Fluminense faz seu primeiro jogo no Campeonato Carioca Masculino de Vôlei nesta quinta-feira (11), contra o time do Tijuca. A bola sobre às 19h30 (de Brasília), na casa do adversário.

continua após a publicidade

➡️Fluminense tem estreia na Superliga de vôlei feminino definida; veja agenda

➡️Flamengo estreia na Superliga de vôlei feminino em casa; veja jogos

Apenas cinco equipes participarão do campeonato. Além de Fluminense e Tijuca, Flamengo, Grajaú Country Club e Univassouras também estarão na briga pelo título carioca.

Formato da competição

O Campeonato Carioca de vôlei masculino será disputado em formato de pontos corridos. Ao final de todos os confrontos, os quatro primeiros colocados da tabela se enfrentarão nas semifinais. O primeiro lugar jogará contra o quarto e o segundo medirá forças contra o terceiro, para decidir quem avança à grande final.

continua após a publicidade

Carioca como preparação para a Superliga

O Fluminense vai aproveitar os jogos do Campeonato Carioca para ganhar ritmo de jogo e se preparar para a briga pela vaga na Superliga B. Em agosto, a equipe venceu a fase regional da Superliga C e, entre os dias 1 e 6 de outubro, disputa a etapa nacional, em Salvador (BA).

Fluminense foi campeão da etapa regional da Superliga C (Foto: Divulgação/ Fluminense FC)

Os quatro melhores times da etapa nacional da Superliga C garantem vaga na Superliga B de 2026, segundo o regulamento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira os jogos do Fluminense no Carioca de Vôlei:

11/09 - quinta-feira

19h30 - Fluminense x Tijuca, no Tijuca Tênis Clube

14/09 - domingo

14h - Fluminense x Flamengo, em Laranjeiras

22/09 - segunda-feira

15h - Fluminense x Grajaú CC, no Grajaú Country Club

25/09 - quinta-feira

14h - Fluminense x Univassouras, em Laranjeiras