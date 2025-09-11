Fluminense estreia no Carioca de vôlei masculino nesta quinta
Equipe enfrenta o Tijuca às 19h30 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense faz seu primeiro jogo no Campeonato Carioca Masculino de Vôlei nesta quinta-feira (11), contra o time do Tijuca. A bola sobre às 19h30 (de Brasília), na casa do adversário.
Mundial de vôlei: horário e onde assistir à 1° rodada classificatória
Mais Esportes
Seleção hexacampeã Mundial de vôlei está fora da edição 2025
Mais Esportes
Superliga de vôlei feminino tem data de início definida; confira jogos
Mais Esportes
➡️Fluminense tem estreia na Superliga de vôlei feminino definida; veja agenda
➡️Flamengo estreia na Superliga de vôlei feminino em casa; veja jogos
Apenas cinco equipes participarão do campeonato. Além de Fluminense e Tijuca, Flamengo, Grajaú Country Club e Univassouras também estarão na briga pelo título carioca.
Formato da competição
O Campeonato Carioca de vôlei masculino será disputado em formato de pontos corridos. Ao final de todos os confrontos, os quatro primeiros colocados da tabela se enfrentarão nas semifinais. O primeiro lugar jogará contra o quarto e o segundo medirá forças contra o terceiro, para decidir quem avança à grande final.
Carioca como preparação para a Superliga
O Fluminense vai aproveitar os jogos do Campeonato Carioca para ganhar ritmo de jogo e se preparar para a briga pela vaga na Superliga B. Em agosto, a equipe venceu a fase regional da Superliga C e, entre os dias 1 e 6 de outubro, disputa a etapa nacional, em Salvador (BA).
Os quatro melhores times da etapa nacional da Superliga C garantem vaga na Superliga B de 2026, segundo o regulamento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Confira os jogos do Fluminense no Carioca de Vôlei:
11/09 - quinta-feira
19h30 - Fluminense x Tijuca, no Tijuca Tênis Clube
14/09 - domingo
14h - Fluminense x Flamengo, em Laranjeiras
22/09 - segunda-feira
15h - Fluminense x Grajaú CC, no Grajaú Country Club
25/09 - quinta-feira
14h - Fluminense x Univassouras, em Laranjeiras
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias