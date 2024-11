Um dos maiores nomes da história do tênis, Novak Djokovic abriu o jogo sobre como é sua relação com Rafael Nadal. Em entrevista ao Corriere della Sera, da Itália, o sérvio explicou que não tem amizade com o espanhol, que se aposentou das quadras na Copa Davis deste ano.

continua após a publicidade

— Nadal é apenas um ano mais velho que eu e somos ambos de gêmeos (signo). No começo até saímos para comer juntos uma ou duas vezes, mas depois ficou impossível. Nunca fomos amigos porque isso não é possível entre rivais. Mas também nunca fomos inimigos — declarou o atual sétimo do mundo.

➡️Hugo Calderano perde na estreia do WTT Finals, no Japão

Djokovic e Nadal tiveram a rivalidade com maior número de jogos do tênis, 60 partidas, com 31 vitórias do sérvio e 29 do espanhol. O sérvio, inclusive, se tornou o maior vencedor de Grand Slams, com 24 troféus, ao superar o espanhol, que tem 22. Apesar da declaração, Nole apontou não ter qualquer tipo de problema com Rafa.

continua após a publicidade

— Sempre o respeitei e o admirei muito. Graças a ele e a Roger Federer, cresci e me tornei quem sou. Isso nos conectará para sempre, é por isso que sinto gratidão por eles. Nadal faz parte de minha vida. Nos últimos 15 anos, eu o vi mais do que minha mãe — completou.

O último confronto entre os dois astros aconteceu em outubro deste ano, durante o Six Kings Slam. Na ocasião, Nole venceu o confronto contra Rafa e afirmou que foi "épico" e que "o tênis sentiria falta" do espanhol.

continua após a publicidade

Novak Djokovic abraça Rafael Nadal antes de partida do ATP Tour, no tênis (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rafael Nadal se despediu das quadras na terça-feira (19). Com a eliminação da Espanha, o tenista deu adeus ao tênis profissional com grandes números: 92 títulos, sendo 22 deles em Grand Slams.