O presidente do COB, Paulo Wanderley, comentou sobre os ciclos em que viveu durante seu mandato na entidade, no Prêmio Brasil Olímpico, evento realizado no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (15). O dirigente reforçou sobre a expectativa para as Olimpíadas de Paris 2024 estarem altas que os resultados serão melhores que o de Tóquio em 2020. Além disso, Paulo falou também sobre o apoio em que o Comitê vem dando aos atletas. Assista no player acima com a entrevista com Paulo Wanderley, Presidente do COB.