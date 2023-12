Na chave feminina do BT Finals estão confirmadas as líderes do ranking mundial, Paty Diaz (VEN) e Rafa Miller (BRA), e as italianas Sofia Cimatti e Giulia Gasparri, que ocupa a terceira posição no ranking mundial. Também marca presença a dupla Sophia Chow (BRA) e Vitória Marchezini (BRA), classificadas em quarto e quinto lugar, respectivamente, e as italianas Nicole Nobile e Flaminia Daina, ambas no top-10 do circuito mundial. A lista com as seis duplas femininas conta ainda com as brasileiras Fernanda Firmo e Isabella Garrido, e Beatriz Valério e Letícia Junckes.