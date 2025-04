Ficha do jogo FLA BOC BCLA Final Data e Hora Sábado, 19 de abril de 2025, às 21h10 (de Brasília) Local Maracanãzinho, em Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Onde assistir

Após intensa fase de grupos, e semifinais, o Flamengo e o Boca Juniors voltam a se enfrentar, neste sábado (19), em partida válida pela final do Basketball Champions League Americas (BCLA). Com apenas uma derrota cada, no confronto direto, os times precisam da vitória para garantir o título na grande final neste sábado (19). O duelo acontecerá no Maracanãzinho, casa do FlaBasquete, e está marcado para às 21h10 (de Brasília). A transmissão será pelo SporTV, em TV fechada, no Courtside 1891, streaming da FIBA, e no canal oficial da competição no YouTube. ➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️ Flamengo domina Franca e garante final contra Boca Juniors na BCLA

Últimos confrontos entre Flamengo e Boca Juniors

Após o jogo contra o Franca, o confronto direto entre o Flamengo e o Boca Juniors foi um dos principais fatores destacados por Sergio "Oveja" Hernández. Na atual temporada do BCLA, ambos os times estavam no Grupo B e se enfrentaram em duas oportunidades, no Maracanãzinho e na "Bombonerita".

O primeiro jogo, no Rio de Janeiro, foi dominado pelo Flamengo, que venceu por 96 a 61. Com o fator casa, o Rubro-Negro garantiu a vitória com larga vantagem sobre os argentinos. A partida de volta, por sua vez, ficou marcada pela única derrota do time de "Oveja" no BCLA 2024/25. Assim, o Boca Juniors levou a melhor com placar de 96 a 71 sobre a equipe carioca.

Gui Deodato, do Flamengo, comemora na semifinal contra o Franca pela BCLA (Foto: Reprodução/Fiba)

Confira todas as informações do jogo entre Flamengo e Boca Juniors (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOCA JUNIORS

FINAL - BCLA

🗓️ Data e horário: sábado, 19 de abril de 2025, às 21h10 (de Brasília);

📍 Local: Maracanãzinho, em Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado), Courtside 1891 (streaming da FIBA) e YouTube da BCLA.