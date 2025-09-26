Flamengo vira sobre Minas e fatura Taça Brasil de vôlei feminino

O Sesc-Flamengo conquistou o título da Taça Brasil 2025 de Vôlei Feminino após derrotar o Minas Tênis Clube por 3 sets a 2, em partida disputada no Ginásio Moringão, em Londrina. A final aconteceu nesta quinta-feira (25) e foi marcada pela impressionante recuperação da equipe carioca, que inverteu uma desvantagem de 2 sets a 0.

O time rubro-negro venceu com parciais de 23-25, 22-25, 25-21, 28-26 e 15-10, demonstrando grande poder de reação nos momentos decisivos. O confronto acabou se transformando numa "final", pois as duas equipes haviam vencido todos os seus jogos anteriores na competição.

Na disputa pelo terceiro lugar, também realizada nesta quinta-feira, o Maringá derrotou o Londrina por 3 a 0, com parciais de 25-12, 25-18 e 25-14, garantindo a medalha de bronze do torneio.

Antes da decisão, o Minas havia vencido o Londrina por 3 a 0 e superado o Maringá por 3 a 2. O Flamengo, por sua vez, derrotou tanto o Maringá quanto o Londrina pelo placar de 3 a 0, completando sua campanha com a vitória sobre o Minas na final.

Sesc RJ Flamengo leva a Taça Brasil de vôlei feminino (Foto: Cristiano Trindade/Divulgação)

Como foi a Taça Brasil 2025

A Taça Brasil 2025 reuniu quatro equipes em formato de todos contra todos, totalizando seis partidas distribuídas ao longo de três dias. A competição, considerada uma espécie de preparação para a disputa da Superliga, teve início na terça-feira (23) e foi encerrada com a final disputada ontem.

O evento foi organizado pelo Londrina Vôlei em parceria com o Unilife Maringá, clubes que também participaram como equipes competidoras no torneio realizado no Paraná.