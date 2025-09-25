Semifinais do Mundial de vôlei masculino definidas; veja o chaveamento
Tchéquia e Estados Unidos fecham os classificados do último dia das quartas
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta (25), Tchéquia e Bulgária foram os últimos dois times a se classificar para as quartas de final do Mundial de vôlei masculino. A etapa iniciou na última quarta-feira (24) e definiu as seleções que vão permanecer na disputa pelo sonhado título de campeão mundial.
Evandro e Arthur estreiam com vitória no Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio; resultados
Mais Esportes
Veja valor da premiação do Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro
Lance! Biz
Brasil perde vagas no Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro
Mais Esportes
Data e horário das semifinais do Mundial
Semifinais - sábado (27/9)
- Polônia x Itália - 4h30 (de Brasília)
- República Tcheca x Bulgária - 9h (de Brasília)
Todas as partidas das quartas de final da competição terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv 2. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv
Segundo dia das quartas
No primeiro jogo do dia, a Tchéquia garantiu sua vaga na semifinal do Mundial pela primeira vez na história ao vencer o Irã. A seleção que tirou o Brasil da competição derrotou os persas por 3 sets a 1, com parciais de 22-25, 27-25, 25-20 e 25-21.
Para fechar a lista dos classificados, entrou a Bulgária, após vencer por 3 sets a 2 os Estados Unidos. Com parciais de 25-21, 25-19, 17-25, 22-25 e 12-15, os EUA venceram com tranquilidade os dois primeiros sets, mas, no terceiro, os búlgaros cresceram no jogo e marcaram seu primeiro set.
O quarto set foi decisivo para a partida, sendo um jogo extremamente acirrado até o final, com a Bulgária na cola dos norte-americanos até o fim. Os búlgaros permaneceram firmes no jogo e garantiram o set com 25-22.
No quinto, os búlgaros começaram o set marcando seu primeiro ponto mas não tiveram tranquilidade, com os estadunidenses disputando de forma árdua a vaga nas semifinais. No fim, apesar do esforço da seleção dos Estados Unidos, a Bulgária levou a melhor com 15-12. Os búlgaros vão competir com a Tchéquia por vaga nas finais.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Itália e Polônia nas semifinais do Mundial de Vôlei masculino; veja resultados
Classificação dos demais
A Itália foi a primeira seleção classificada para as semifinais depois da revanche contra a Bélgica, que havia vencido os italianos no primeiro jogo das fases de grupos. Logo após, a Polônia também garantiu sua classificação. Em confrontos tranquilos para as seleções vencedoras, ambos os jogos foram vencidos por 3 sets a 0.
De modo geral, a seleção da Polônia mostrou sua força e o poder de jogar em equipe, com todos os jogadores com pontuações parecidas: Leon com 13, Kochanowski marcou 12, Kurek anotou 10 pontos, bem como Semeniuk e Huber somaram 9 pontos cada.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias