Semifinais do Mundial de vôlei masculino definidas; veja o chaveamento

Nesta quinta (25), Tchéquia e Bulgária foram os últimos dois times a se classificar para as quartas de final do Mundial de vôlei masculino. A etapa iniciou na última quarta-feira (24) e definiu as seleções que vão permanecer na disputa pelo sonhado título de campeão mundial.

Data e horário das semifinais do Mundial

Semifinais - sábado (27/9)

Polônia x Itália - 4h30 (de Brasília) República Tcheca x Bulgária - 9h (de Brasília)

Todas as partidas das quartas de final da competição terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv 2. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv

Segundo dia das quartas

No primeiro jogo do dia, a Tchéquia garantiu sua vaga na semifinal do Mundial pela primeira vez na história ao vencer o Irã. A seleção que tirou o Brasil da competição derrotou os persas por 3 sets a 1, com parciais de 22-25, 27-25, 25-20 e 25-21.

Para fechar a lista dos classificados, entrou a Bulgária, após vencer por 3 sets a 2 os Estados Unidos. Com parciais de 25-21, 25-19, 17-25, 22-25 e 12-15, os EUA venceram com tranquilidade os dois primeiros sets, mas, no terceiro, os búlgaros cresceram no jogo e marcaram seu primeiro set.

O quarto set foi decisivo para a partida, sendo um jogo extremamente acirrado até o final, com a Bulgária na cola dos norte-americanos até o fim. Os búlgaros permaneceram firmes no jogo e garantiram o set com 25-22.

No quinto, os búlgaros começaram o set marcando seu primeiro ponto mas não tiveram tranquilidade, com os estadunidenses disputando de forma árdua a vaga nas semifinais. No fim, apesar do esforço da seleção dos Estados Unidos, a Bulgária levou a melhor com 15-12. Os búlgaros vão competir com a Tchéquia por vaga nas finais.

Seleção da Bulgária comemora vitória sobre os EUA no Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

Classificação dos demais

A Itália foi a primeira seleção classificada para as semifinais depois da revanche contra a Bélgica, que havia vencido os italianos no primeiro jogo das fases de grupos. Logo após, a Polônia também garantiu sua classificação. Em confrontos tranquilos para as seleções vencedoras, ambos os jogos foram vencidos por 3 sets a 0.

De modo geral, a seleção da Polônia mostrou sua força e o poder de jogar em equipe, com todos os jogadores com pontuações parecidas: Leon com 13, Kochanowski marcou 12, Kurek anotou 10 pontos, bem como Semeniuk e Huber somaram 9 pontos cada.