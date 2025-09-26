Polônia x Itália no Mundial de vôlei: horário e onde assistir a semifinal
A final acontece neste domingo (28), às 7h30 (de Brasília)
Polônia e Itália se enfrentam neste sábado (27), às 7h30 (de Brasília), nas Filipinas, pela semifinal do Mundial de vôlei masculino. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming). ➡️Clique aqui para assistir no Sportv
Tanto os poloneses quanto os italianos atropelaram seus adversários nas quartas. A atual campeã mundial bateu a seleção belga por 3 sets a 0, nas parciais 25/13, 25/18 e 25/18. Do outro lado, seleção líder do ranking da FIVB superou a Turquia também por 3 sets a 0, nas parciais 25/15, 25/22 e 25/19.
Os destaques da seleção da Itália são, o central Russo marcou 12 pontos no último jogo, sendo seis no ataque, quatro no bloqueio e dois no saque. Já os ponteiros Michieletto e Bottolo anotaram 11 e 10 pontos, respectivamente, com destaque para os quatro aces de Michieletto.
Entre os poloneses, o ponteiro cubano naturalizado Leon e o meio de rede Kochanowski foram os grandes destaques, com 13 pontos cada nas quartas, sendo três, também para cada, no bloqueio.
Do outro lado da chave, a República Tcheca e a Bulgária fazem a outra semifinal do Mundial de 2025. Os tchecos superaram o Irã por 3 sets a 1, enquanto os búlgaros venceram os americanos por 3 sets a 2, de virada.
Últimos campeões do Mundial de vôlei masculino
- 2002: Brasil campeão – Rússia vice – França 3ª colocada
- 2006: Brasil campeão – Polônia vice – Bulgária 3ª colocada
- 2010: Brasil campeão – Cuba vice – Sérvia 3º colocado
- 2014: Polõnia campeã – Brasil vice – Alemanha 3º colocado
- 2018: Polônia campeã – Brasil vice – Estados Unidos 3ª colocada
- 2022: Itália campeã – Polônia vice – Brasil 3ª colocado
