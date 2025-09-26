Tchéquia x Bulgária no Mundial de vôlei: horário e onde assistir a semifinal
A final acontece no domingo (28), às 7h30 (de Brasília)
A República Tcheca enfrenta a Bulgária neste sábado (27), às 3h30 (de Brasília), pela semifinal do Mundial de vôlei masculino, que acontece nas Filipinas. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming). ➡️Clique aqui para assistir no Sportv
Os tchecos superaram o Irã por 3 sets a 1, nas parciais 22/25, 27/25, 25/20 e 25/21, enquanto os búlgaros venceram, de virada, os americanos por 3 sets a 2, nas parciais 21/25, 19/25, 25/17, 25/22 e 15/13.
Os destaques da República Tchéquia são o oposto Indra, que está entre os cinco maiores pontuadores da competição, com 85 pontos, sendo 75 de ataque, quatro de bloqueio e seis de saque. Além do poteiro Galabov, que foi o segundo maior pontuador da equipe na vitória sobre o Irã, com 11 pontos.
A seleção da Bulgária conta com os irmãos Aleksandar e Simeon Nikolov, filhos do lendário jogador de vôlei Vladimir Nikolov. Aleksandar é o maior pontuador do Mundial, com 119 pontos, enquanto Simeon é um levantador muito habilidoso e ofensivo de 1,95m.
Do outro lado da chave, a Itália venceu a seleção belga por 3 sets a 0, nas parciais 25/13, 25/18 e 25/18, e a Polônia superou a Turquia também por 3 sets a 0, nas parciais 25/15, 25/22 e 25/19.
Últimos campeões do Mundial de vôlei masculino
- 2002: Brasil campeão – Rússia vice – França 3ª colocada
- 2006: Brasil campeão – Polônia vice – Bulgária 3ª colocada
- 2010: Brasil campeão – Cuba vice – Sérvia 3º colocado
- 2014: Polõnia campeã – Brasil vice – Alemanha 3º colocado
- 2018: Polônia campeã – Brasil vice – Estados Unidos 3ª colocada
- 2022: Itália campeã – Polônia vice – Brasil 3ª colocado
