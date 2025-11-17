menu hamburguer
Osasco domina, vence Barueri por 3 a 0 e mantém liderança invicta na Superliga

Com brilho de Bianca Cugno, Osasco vence rival em sets diretos

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 17/11/2025
23:40
Atualizado há 2 minutos
Osasco bate Barueri em clássico e segue invicto na liderança da Superliga Feminina de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira / Osasco São Cristóvão Saúde)
Osasco bate Barueri em clássico e segue invicto na liderança da Superliga Feminina de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira / Osasco São Cristóvão Saúde)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Osasco São Cristóvão Saúde confirmou o favoritismo e segue imparável na Superliga Feminina. Em duelo válido pela sexta rodada da competição, a equipe de Luizomar de Moura não tomou conhecimento do Barueri Volleyball Club e venceu o clássico regional por 3 sets a 0, mantendo sua invencibilidade e a liderança isolada do torneio.

Com parciais de 25/19, 25/18 e 25/21, o time de Osasco controlou as ações da partida do início ao fim. O resultado sólido reforça o ótimo momento da equipe, que agora soma seis vitórias em seis jogos disputados.

O grande nome da noite foi a oposta argentina Bianca Cugno. Com uma atuação segura e decisiva na virada de bolas, ela foi a principal responsável por furar o bloqueio adversário. Pelo desempenho, Cugno foi eleita a melhor em quadra e recebeu o troféu VivaVôlei.

Bianca Cugno foi eleita a melhor jogadora da partida entre Osasco e Barueri pela Superliga Feminina de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira / Osasco São Cristóvão Saúde)
Bianca Cugno foi eleita a melhor jogadora da partida entre Osasco e Barueri pela Superliga Feminina de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira / Osasco São Cristóvão Saúde)

A vitória garante ao Osasco a permanência no topo da tabela de classificação. A equipe chegou aos 17 pontos, com uma campanha perfeita de seis triunfos (nenhuma derrota) e um saldo de sets impressionante (18 vencidos contra apenas 4 perdidos).

Já o Barueri vive uma situação delicada. Com a derrota, a equipe estaciona na 8ª colocação, somando apenas 6 pontos e cinco derrotas em seis jogos, precisando reagir para se afastar da zona inferior da tabela.

Confira os números do jogo:

1º Set: Osasco 25 x 19 Barueri

2º Set: Osasco 25 x 18 Barueri

3º Set: Osasco 25 x 21 Barueri

Na próxima rodada, o Osasco busca manter os 100% de aproveitamento para segurar a pressão do Gerdau/Minas e do Sesc RJ Flamengo, que seguem na perseguição direta pela liderança.

