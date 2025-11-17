Osasco domina, vence Barueri por 3 a 0 e mantém liderança invicta na Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde confirmou o favoritismo e segue imparável na Superliga Feminina. Em duelo válido pela sexta rodada da competição, a equipe de Luizomar de Moura não tomou conhecimento do Barueri Volleyball Club e venceu o clássico regional por 3 sets a 0, mantendo sua invencibilidade e a liderança isolada do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com parciais de 25/19, 25/18 e 25/21, o time de Osasco controlou as ações da partida do início ao fim. O resultado sólido reforça o ótimo momento da equipe, que agora soma seis vitórias em seis jogos disputados.

O grande nome da noite foi a oposta argentina Bianca Cugno. Com uma atuação segura e decisiva na virada de bolas, ela foi a principal responsável por furar o bloqueio adversário. Pelo desempenho, Cugno foi eleita a melhor em quadra e recebeu o troféu VivaVôlei.

continua após a publicidade

Bianca Cugno foi eleita a melhor jogadora da partida entre Osasco e Barueri pela Superliga Feminina de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira / Osasco São Cristóvão Saúde)

A vitória garante ao Osasco a permanência no topo da tabela de classificação. A equipe chegou aos 17 pontos, com uma campanha perfeita de seis triunfos (nenhuma derrota) e um saldo de sets impressionante (18 vencidos contra apenas 4 perdidos).

Já o Barueri vive uma situação delicada. Com a derrota, a equipe estaciona na 8ª colocação, somando apenas 6 pontos e cinco derrotas em seis jogos, precisando reagir para se afastar da zona inferior da tabela.

continua após a publicidade

Confira os números do jogo:

1º Set: Osasco 25 x 19 Barueri

2º Set: Osasco 25 x 18 Barueri

3º Set: Osasco 25 x 21 Barueri

Na próxima rodada, o Osasco busca manter os 100% de aproveitamento para segurar a pressão do Gerdau/Minas e do Sesc RJ Flamengo, que seguem na perseguição direta pela liderança.