O voleifã teve uma noite de sexta-feira recheada de jogos válidos pela Superliga Feminina. No duelo contra o Brasília, o Sesc RJ Flamengo foi dominante e segue invicto no campeonato. Já o Mackenzie superou o Barueri e conquistou sua segunda vitória. No último jogo do dia, em Uberlândia, Minas Gerais, o Praia Clube voltou a somar pontos na tabela.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Campanha perfeita do Rubro-Negro

O Flamengo tem quatro vitórias em quatro jogos pela Superliga Feminina e nenhum set perdido. O time é o terceiro colocado do campeonato, a dois pontos do líder Minas, e ainda tem um jogo atrasado. Pela segunda rodada, o clássico carioca contra o Fluminense será disputado em dezembro.

Nesta sexta-feira (14), o Rubro-Negro superou o Brasília, em jogo tranquilo no Tijuca Tênis Clube. A equipe venceu por 3 sets a 0, nas parciais 25/18, 25/16 e 25/23. A ponteira Simone Lee foi mais uma vez fundamental para a boa atuação do time. A americana terminou a partida como a maior pontuadora, com 14 pontos. Destes, 11 foram de ataque, um de saque e dois de bloqueio. Porém, foi a oposta Tainara, com 13 acertos, que recebeu o prêmio de melhor do jogo.

continua após a publicidade

Simone Lee foi a maior pontuadora do confronto válido pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

➡️ Fluminense vence terceira seguida na Superliga em jogo de cinco sets contra Sorocaba

➡️ Campeão do Mundial de Clubes de Vôlei receberá prêmio milionário; confira

Praia Clube volta a vencer

Em desempenho muito abaixo do comum nesta temporada, o Praia Clube conquistou apenas a sua terceira vitória em seis confrontos na Superliga 25/26. A equipe mineira chegou à partida contra o Sesi Bauru com três derrotas consecutivas. No entanto, nesta sexta (14), a história foi diferente, e o Praia, liderado pela ponteira Payton Caffrey, conquistou o triunfo por 3 sets a 0, nas parciais 25/17, 25/23 e 25/17. Com o resultado, o time ocupa a quinta colocação da tabela.

Mackenzie vence pela segunda vez na Superliga

O Mackenzie chegou a abrir 2 sets a 0, mas deixou o Barueri empatar, e a partida foi decidida apenas no tie break. No final, quem levou a melhor foi a equipe mineira, que, fora de casa, venceu por 3 sets a 2 (25/19, 25/17, 24/26, 20/25 e 15/13). Com o resultado, o Mackenzie conquista sua segunda vitória na Superliga e é o nono colocado da tabela.