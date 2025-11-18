Jogador de vôlei fica tetraplégico e família abre vaquinha para recuperação
William passou 10 dias internado após o acidente
- Matéria
- Mais Notícias
O oposto William Kerber, de 27 anos, sofreu um acidente de carro no dia 19 de outubro e, nesta terça-feira (18), por meio de publicações nas redes sociais, a família informou que o jogador ficou tetraplégico e abriu uma campanha de arrecadação para ajudar com os custos da recuperação.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
O acidente aconteceu na rodovia PR-317, entre Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras, no Paraná. Além de William, outros quatro jogadores de sua equipe na época estavam no carro, que saiu da pista e se chocou com árvores às margens da rodovia. Um deles, Julio Cezar dos Passos, de 25 anos, morreu no local.
De acordo com a família, William fraturou as costelas, a coluna torácica e as vértebras C4 e C5, comprometendo a parte motora do pescoço para baixo.
— Estou tetraplégico, mas existe a possibilidade de eu recuperar os movimentos dos braços e do tronco com tratamento e equipamentos adequados. Infelizmente, os custos desta nova realidade são muito maiores do que a minha família consegue arcar sozinha, e por isso venho pedir o apoio de vocês. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhar já me ajuda imensamente. Agradeço de coração a todas as pessoas que puderem apoiar, de qualquer forma — afirmou.
O oposto atua com a camisa do Toledo em 2025, mas já defendeu o Suzano, Sesi, Blumenau e Montes Claros. Ao longo da semana, vários atletas e clubes compartilharam a campanha de arrecadação, que já arrecadou cerca de R$ 61 mil; a meta é R$ 500 mil.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias