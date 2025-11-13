Fluminense vence terceira seguida na Superliga em jogo de cinco sets contra Sorocaba

O Fluminense conquistou sua terceira vitória consecutiva na Superliga Feminina na noite desta quinta-feira (13). Jogando em casa, no ginásio do Hebraica, o Tricolor venceu o Renasce Vôlei Sorocaba por 3 sets a 2, em uma partida decidida apenas no tie-break.

Fluminense chega a terceira vitória seguida na Superliga Feminina (Foto: Fluminense FC)

A equipe comandada pelo técnico Marcos Miranda chegou a abrir 2 a 0 no placar, com parciais de 25/20 e 25/22. No entanto, o time paulista reagiu e empatou o confronto ao vencer o terceiro (21/25) e o quarto (20/25) sets. No set desempate, o Fluminense foi superior e fechou a partida.

Com o resultado, o Tricolor chegou a dez pontos na tabela de classificação e assumiu a terceira colocação da Superliga, somando agora quatro vitórias em cinco jogos. A equipe também segue invicta como mandante na competição.

A líbero Marcelle teve atuação destacada, com 68% de eficiência no passe, e foi eleita a melhor jogadora em quadra. As maiores pontuadoras do Fluminense foram a oposta Ariane, com 19 pontos, e a ponteira Amanda Campos, com 16.

Equipes participantes da Superliga Feminina

As equipes são de cinco estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná.

Tijuca Tênis Clube (RJ)

Paulistano Barueri (SP)

Batavo Mackenzie (MG)

Brasília Vôlei (DF)

Dentil Praia Clube (MG)

Fluminense (RJ)

Gerdau Minas (MG)

Osasco São Cristóvão Saúde (SP)

Renasce Sorocaba (SP)

Sesc Flamengo (RJ)

Sesi Bauru (SP)

Sancor Maringá (PR)

Na temporada passada, Tijuca e Sorocaba conquistaram a Superliga B e garantiram seus acessos para a Série A do torneio, fechando os 12 participantes da temporada 2025/2026. A competição teve início no dia 20 de outubro e vai terminar em maio do ano que vem. A final será disputada no dia 3.