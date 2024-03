Flamengo derrota Obras Sanitarias e está classificado para as semifinais da Champions League das Américas de Basquete

Olivinha é um dos capitães do Flamengo (Foto: Divulgação/FIBA)







Publicada em 07/03/2024 - 22:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Obras Sanitarias por 80 a 67 nesta quinta-feira (7), em partida válida pelas quartas de finais da Champions League das Américas de Basquete, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O destaque da equipe de Gustavo Conti foi o ala-pivô Gabriel Jaú, que foi cestinha da partida com 24 pontos.

O próximo adversário do Rubro-Negro sairá do confronto entre Real Estelí, da Nicarágua, e Quimsa, da Argentina. A equipe argentina venceu a primeira partida fora de casa e decide seu destino jogando em seus domínios.

🏀COMO FOI A PARTIDA?

O primeiro tempo da partida foi equilibrada, com a equipe do Obras surpreendendo o Flamengo ao não deixar o time carioca abrir muita vantagem no placar. O Rubro-Negro até começou bem e ia vencendo por 16 a 6, mas após o pedido de tempo dos argentinos, o ritmo do Fla caiu. Apesar de ir para o intervalo na frente, a parcial do segundo período foi 19 a 19.

No segundo tempo o Flamengo não deu chances para o time argentino, com Gabriel Jaú inspirado mostrando um ataque agressivo, confirmando a liderança do Rubro-Negro, que abriu mais 10 pontos no placar. Confortável no jogo, Jaú brilhou mais uma vez, matando mais cestas e com um toco para liquidar a partida de vez. 80 a 67 para o time carioca.

Além de Gabriel Jaú, Martin Cuello foi um dos destaques do Flamengo (Foto: Divulgação/FIBA)

