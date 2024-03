VÍDEO: Vice-presidente da NPC explica os motivos da derrota de Ramon Dino contra Wesley Vissers no Arnold Ohio

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 21:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Tyler Manion, vice-presidente da NPC e da IFBB (as duas principais federações de fisicultusimo do mundo), analisou os motivos da vitória de Wesley Vissers contra Ramon Dino no Arnold Ohio 2024. Tyler anunciou que das cinco poses, o brasileiro venceu em apenas uma.

No vídeo completo, o vice-presidente revelou que as avaliações dos shapes são feitas pela manhã, já no palco, é apenas uma confirmação do que foi visto anteriormente.

- Wesley arrebentou, tudo estava em perfeita sintonia, toda linha estava profunda. No bíceps frontal duplo, ele ocupou mais espaço do que o Ramon. Seus braços estavam melhores, seu peito estava cheio, no quadril estava do mesmo tamanho do Ramon. No geral, ele estava melhor que o Ramon nesta pose - inicou Manion

- Ramon, para mim, pareceu menor e também, não teve clara separação nos quadris, ele não levantou seus braços do jeito que precisava, ele parou em uma posição pequena, muito para baixo. 1 a 0 para Wesley. - analisou Tyler sobre a primeira posição.

- Próxima pose, peito lateral. Wesley mostrou grande melhora na parte lateral da perna. Sua coxa estava balanceada com seu quadril. Peito e ombro estavam gigantes, comparando com Ramon, ele estava mais equilibrado e maior ombro a ombro, 2 a 0 para Vissers - decalrou o vice-presidente

O restante da avaliação está no vídeo acima.