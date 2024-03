Maior plataforma de esportes ao ar livre do Brasil, Jogos de Verão vai para a sexta edição

Após uma pausa na pandemia, o evento retornou no final de 2022, e lança sua nova edição em 2024 (Foto: Divulgação)







Publicada em 07/03/2024 - 21:34 • Rio de Janeiro (RJ)

A 6ª edição dos Jogos de Verão, será reallizado nas cidades de Cabo Frio, na Região dos Lagos, de 8 a 10 de março, e Niterói, de 15 a 17 de março. Idealizada pela Rio de Negócios, com patrocínio master de Enel, patrocínio de Naturgy e viabilizada pela Secretaria Estadual de Esportes e Juventude através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Na Praia do Forte, as modalidades serão Beach Tennis, Beach Biathlon (natação 1Km + corrida 2Km), Corrida de Rua, Natação e Futevôlei. No fim de semana seguinte, na Praia de Icaraí, os participantes se desafiam no Futevôlei, Corrida de Rua, Beach Tennis e Vôlei de Praia.

- Estamos muito felizes por fecharmos o verão de 2024 com mais uma edição dos Jogos de Verão, levando para Cabo Frio e Niterói esportes, conteúdos relevantes, encontros e a energia inerente ao verão no Rio de Janeiro - disse Diogo Castelão, idealizador dos Jogos de Verão.

Os Jogos de Verão nasceram em 2015, sempre reunindo atletas amadores, profissionais, masters e paradesportistas, que viveram grandes histórias. Com o propósito dos Jogos de Verão de democratizar o acesso ao esporte e incentivar a prática de atividades ao ar livre, levando entretenimento e qualidade de vida para cidades praianas do Rio de Janeiro. Após uma pausa na pandemia, o evento retornou no final de 2022, e lança sua nova edição em 2024 com diversas atividades, além de música, com shows das bandas Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso.

Maratona aquática é um dos esportes disputados (Foto: Divulgação)

- Os Jogos de Verão representam mais do que simples competições esportivas. Com o apoio da Lei de Incentivo ao esporte do Rio de Janeiro, este evento não só promove a saúde e o bem-estar, mas também fortalece os laços comunitários, incentivando um estilo de vida ativo e conectado com a natureza. Além disso, conta com uma programação gratuita e rica em experiências recreativas, ídolos do esporte e shows de artistas, proporcionando momentos inesquecíveis para todos - disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

CONFIRA O CRONOGRAMA E AS MODALIDADES:

ETAPA CABO FRIO

(Praia do Forte / dias 8, 9 e 10 de março)

Modalidades:

Beach Biathlon (Natação 1Km e Corrida 2Km)

Futevôlei (dupla PRO masculina, dupla estreante masculina e dupla mista)

Canoa Havaiana (OC6 PRO 12Km, estreante OC6 6Km e OC1 6Km)

Corrida (12Km e Kids)

Beach Tennis (dupla mista, dupla masculina, dupla feminina e dupla Kids)

Natação (Sprint 1Km, Kids e Classic 2Km).

ETAPA NITERÓI

(Praia de Icaraí / dias 15, 16 e 17 de março)

Modalidades:

Vôlei de Praia (dupla mista, dupla masculina, dupla feminina e dupla Kids)

Canoa Havaiana (OC6 PRO 12Km, estreante OC6 6Km e OC1 6Km)

Futevôlei (dupla PRO masculina, dupla estreante masculina e dupla mista)

Corrida (5Km e Kids)

Beach Tennis (dupla mista, dupla masculina, dupla feminina e dupla Kids)