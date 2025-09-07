Gabi Guimarães tem números insanos; Confira estatísticas de Brasil e Japão no Mundial
Gabi tem quase o mesmo número de ataques do que todas as outras jogadoras juntas
Com estatísticas insanas de Gabi Guimarães, o Brasil derrotou o Japão por 3 sets a 2 e conquistou o bronze no Mundial de Vôlei, neste domingo (6), em Bangkok, na Tailândia. A capitã do time marcou 35 pontos na partida e teve 52% de aproveitamento no ataque. Ao somar os números de todas as outras jogadoras da seleção, os dados mostram porquê Gabi é a bola de segurança da equipe.
Com os números, Gabi quebrou o recorde de jogadora com mais pontos em uma partida do Mundial de Clubes.
O Brasil venceu o Japão, mas não dominou as estatísticas dos fundamentos no duelo. O Brasil bloqueou mais que as adversárias, com 15 bloqueios em detrimento de apenas seis das japonesas, mas atacou menos. As sul-americanas marcaram 68 pontos de saque, enquanto as adversárias anotaram 75. No saque, ambas seleções marcaram cinco aces cada.
O Brasil diminui a quantidade de erros cometidos na semifinal contra a Itália, mas acumulou 13 falhas na partida. No lado das japonesas, foram 26 erros que pesaram no placar em desfavor das asiáticas.
A maior pontuadora do jogo foi Gabi, com 35 pontos, sendo 33 de ataque, 1 de bloqueio e 1 de saque. As outras jogadoras da equipe fizeram, juntas, 35 pontos no fundamento, apenas dois a mais que a Gabi sozinha. Julia Bergamann marcou 12, Rosamaria anotou 8, Julia Kudiess, Diana e Kisy viraram 5.
A cada jogo, a ponteira e capitã da equipe mostra porquê é a bola de segurança do Brasil. Gabi teve 52% de aproveitamento no ataque, convertendo 33 das 63 bolas recebidas. Além disso, a atleta foi parada pelo bloqueio apenas 2 vezes e anotou 10 defesas.
Brasil e Japão no Mundial: estatísticas de Gabi Guimarães
- Pontos: 35 pontos
- Pontos de ataque: 33
- Bloqueios: 1
- Ace: 1
- Pontos em contra ataques: 13
- Defesas: 10
- Erros no passe: 0
- Erros no ataque: 2
- Erros no saque: 2 (de 17)
- Bloqueios sofridos: 2
- Porcentagem de recepções positivas: 72%
- Porcentagem de aproveitamento ofensivo: 52% (33/63)
Estatísticas: Brasil e Japão no Mundial
Brasil:
- Pontos: 114
- Ataques: 68
- Pontos de saque: 5
- Bloqueios: 15
- Erros cometidos: 13
- Maior pontuadora: Gabi (35 pontos) e Bergmann (13 pontos)
- Maior bloqueadora: Julia Kudiess (4 pontos)
Japão
- Pontos: 99
- Ataques: 75
- Pontos de saque: 5
- Bloqueios: 6
- Erros cometidos: 26
- Maiores pontuadoras: Yoshiro (34 pontos) e Ishikawa (23 pontos)
- Maior bloqueadora: Yoshiro (2 pontos) e Yamada (2 pontos)
