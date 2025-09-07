Com estatísticas insanas de Gabi Guimarães, o Brasil derrotou o Japão por 3 sets a 2 e conquistou o bronze no Mundial de Vôlei, neste domingo (6), em Bangkok, na Tailândia. A capitã do time marcou 35 pontos na partida e teve 52% de aproveitamento no ataque. Ao somar os números de todas as outras jogadoras da seleção, os dados mostram porquê Gabi é a bola de segurança da equipe.

continua após a publicidade

Com os números, Gabi quebrou o recorde de jogadora com mais pontos em uma partida do Mundial de Clubes.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil venceu o Japão, mas não dominou as estatísticas dos fundamentos no duelo. O Brasil bloqueou mais que as adversárias, com 15 bloqueios em detrimento de apenas seis das japonesas, mas atacou menos. As sul-americanas marcaram 68 pontos de saque, enquanto as adversárias anotaram 75. No saque, ambas seleções marcaram cinco aces cada.

O Brasil diminui a quantidade de erros cometidos na semifinal contra a Itália, mas acumulou 13 falhas na partida. No lado das japonesas, foram 26 erros que pesaram no placar em desfavor das asiáticas.

continua após a publicidade

A maior pontuadora do jogo foi Gabi, com 35 pontos, sendo 33 de ataque, 1 de bloqueio e 1 de saque. As outras jogadoras da equipe fizeram, juntas, 35 pontos no fundamento, apenas dois a mais que a Gabi sozinha. Julia Bergamann marcou 12, Rosamaria anotou 8, Julia Kudiess, Diana e Kisy viraram 5.

A cada jogo, a ponteira e capitã da equipe mostra porquê é a bola de segurança do Brasil. Gabi teve 52% de aproveitamento no ataque, convertendo 33 das 63 bolas recebidas. Além disso, a atleta foi parada pelo bloqueio apenas 2 vezes e anotou 10 defesas.

continua após a publicidade

Brasil e Japão no Mundial: estatísticas de Gabi Guimarães

Pontos: 35 pontos

Pontos de ataque: 33

Bloqueios: 1

Ace: 1

Pontos em contra ataques: 13

Defesas: 10

Erros no passe: 0

Erros no ataque: 2

Erros no saque: 2 (de 17)

Bloqueios sofridos: 2

Porcentagem de recepções positivas: 72%

Porcentagem de aproveitamento ofensivo: 52% (33/63)

Estatísticas: Brasil e Japão no Mundial

Brasil:

Pontos: 114

Ataques: 68

Pontos de saque: 5

Bloqueios: 15

Erros cometidos: 13

Maior pontuadora: Gabi (35 pontos) e Bergmann (13 pontos)

Maior bloqueadora: Julia Kudiess (4 pontos)

Japão



Pontos: 99

Ataques: 75

Pontos de saque: 5

Bloqueios: 6

Erros cometidos: 26

Maiores pontuadoras: Yoshiro (34 pontos) e Ishikawa (23 pontos)

Maior bloqueadora: Yoshiro (2 pontos) e Yamada (2 pontos)

