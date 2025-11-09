Flamengo amassa Pato Basquete e mantém liderança do NBB

Dominância do início ao fim. O Flamengo venceu o Pato Basquete, neste domingo (9), em confronto válido pela 8ª rodada do NBB, por 101 a 63. Com direito a show de Gui Deodato, o Rubro-Negro manteve os 100% de aproveitamento na competição.

Como foi Flamengo x Pato Basquete?

Os donos da casa começaram o confronto com um ritmo muito acelerado e tiveram com Gui Deodato a chance de sair na frente nos primeiros minutos — o ala do Flamengo anotou sozinho os primeiros 16 pontos da equipe no confronto. Apenas quando o camisa 1 foi para o banco é que Shaq Johnson anotou seus primeiros dois pontos no jogo. O time carioca manteve o domínio no decorrer da partida e terminou o primeiro tempo com 46 a 30 no placar.

Gui Deodato foi o cestinha do Flamengo contra o Pato Basquete, pelo NBB, com 30 pontos (Foto: PaulaReis/Flamengo)

Se o desempenho já tinha sido bom no primeiro tempo, na segunda parte o Rubro-Negro conseguiu melhorar. O Pato Basquete até melhorou e tentou frear as ações do Flamengo, mas não foi suficiente. Sob o comando de Alexey e Gui Deodato, a equipe fechou o placar em 101 a 63. Este foi o quarto jogo com mais de 100 pontos do time na temporada.

Gui Deodato terminou como cestinha da equipe carioca com 30 pontos, enquanto Michel foi o destaque do Pato com 15 pontos.

Próximos compromissos

Invicto no NBB, o Flamengo enfrentará o Franca na quarta-feira (12), em confronto previsto para às 19h30 (de Brasília). Já o Pato Basquete irá encarar a Unifacisa no mesmo dia e horário.