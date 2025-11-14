Campeão do Mundial de Clubes de Vôlei receberá prêmio milionário; confira

Para a alegria dos fãs de vôlei espalhados pelo país, o Mundial de Clubes 2025 será sediado no Brasil, em dezembro. A categoria feminina, que terá nomes como Gabi Guimarães em ação, acontece em São Paulo. Já os jogos do naipe masculino são disputados em Belém, no Pará. Em regulamento divulgado, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou a premiação em dinheiro do campeonato.

Ao todo, a organização distribuirá cerca de US$ 350 mil (R$ 1,85 milhão). Esta quantia será dividida apenas entre as equipes que subirem ao pódio. O campeão recebe US$ 200 mil (R$ 1,06 milhão), o vice, US$ 100 mil (R$ 530 mil), e o time que ficar em terceiro lugar é agraciado com US$ 50 mil (R$ 265 mil). A premiação é igualitária para as categorias feminina e masculina.

Mundial de Clubes feminino

A competição feminina acontece entre os dias 8 e 14 de dezembro. Apesar da demora, a Federação confirmou a Arena Pacaembu, em São Paulo, como palco dos jogos. O Brasil é representado pelo Praia Clube, de Minas Gerais, e pelo Osasco, convidado como equipe anfitriã, já que a capital paulista não possui um time local.

O Praia Clube terá vida difícil no torneio. Logo na primeira fase, a equipe enfrentará o poderoso Conegliano, que tem em seu esquadrão a capitã da seleção Gabi Guimarães, a chinesa Zhu Thing e a sueca Haak.

Mundial de Clubes masculino

Os homens entram em quadra entre os dias 16 e 21 de dezembro. A sede das disputas será o Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará. Três representantes brasileiros estão na briga pelo troféu: Cruzeiro, Praia Clube e Vôlei Renata. A equipe campinense recebeu o convite como anfitriã, já que Belém também não conta com uma equipe representante.

O Sada Cruzeiro é o cabeça de chave do Grupo B, mas vai enfrentar o forte Perugia, da Itália, que tem Ishikawa, Gianelli e Semeniuk no elenco. A chave conta ainda com Swehly Sports Club, da Líbia, e Osaka Bluteon, do Japão.

Vôlei Renata e Praia Clube estão no Grupo A, onde enfrentam Al-Rayyan Sports Club, do Catar e Aluron CMC Warta Zawiercie, da Polônia.