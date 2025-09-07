Final do US Open sofre atraso devido à presença de Trump

O confronto entre Sinner e Alcaraz, marcado para este domingo, 7 de setembro, às 15h (horário de Brasília), sofreu atraso devido à segurança reforçada em consequência da participação do presidente dos EUA, Donald Trump. Em nota publicada no X, o perfil oficial do US Open divulgou que o início da partida foi adiado para as 15h30 (horário de Brasília).

Sem marcar presença no torneio desde 2015, quando foi vaiado durante a campanha que o levaria à Casa Branca no ano seguinte, Donald Trump confirmou sua presença na final do torneio, que marcará o confronto entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Antes disso, Donald era um espectador assíduo, com presença frequente no torneio, inclusive mantendo um camarote próprio por cerca de 20 anos.

A imprensa dos EUA divulgou a informação de que o presidente dos Estados Unidos assistirá ao jogo em um camarote como convidado de um patrocinador. Os canais estadunidenses estão apontando que o patrocinador responsável pelo convite seria a Rolex, tradicional apoiadora do torneio.

Organizadores orientam a não exibição de protestos contra Trump na final do US Open

A USTA (Associação de Tênis dos Estados Unidos) orientou, através de um comunicado, para que os meios de comunicação que transmitem o US Open se abstenham de transmitir ou destacar qualquer tipo de interrupções ou protestos referentes à presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na final masculina do torneio, marcada para este domingo (07).

A previsão é que Trump apareça na transmissão durante a execução do hino nacional e, em decorrência disso, organizadores do US Open também circularam um comunicado para as emissoras e fotógrafos credenciados sobre as medidas adicionais previstas para reforçar a segurança do torneio, que, de acordo com profissionais, já estava intensificada, com policiais fortemente armados e bloqueios com barras eletrônicas.

No documento, a organização confirma que neste domingo a equipe vai escanear as bolsas de todos que adentrarem no Arthur Ashe Stadium e que os equipamentos das equipes de mídia serão revistados e também escaneados.

Mais um Sinner x Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vão se enfrentar pela 15ª vez, sendo a quinta vez somente em 2025. Sinner, italiano de 24 anos, ocupa o posto de número um do mundo, enquanto Alcaraz, espanhol de 22 anos, é o segundo.

