Diferente do equilíbrio que ambos têm em número de títulos, Sinner e Alcaraz tem perfis com bastante disparidade nas redes sociais. No Instagram, principal rede social de fotos do mundo, Carlos Alcaraz acumula 7.6 milhões de seguidores, 2.9 milhões a mais que Jannik Sinner, com 4.7 milhões.

Contudo, apesar de ter menos seguidores, Sinner parece ter fãs mais engajados. Publicações dos dois tenistas, celebrando suas conquistas do torneio Wimbledon, o italiano tem vantagem em número de curtidas e comentários. Compare;

Sinner e Alcaraz se enfrentam pelo título do US Open

Jannik Sinner, de 24 anos e número 1 do mundo, e Carlos Alcaraz, de 22 e 2º, que têm tudo para seguir dominando o circuito nos próximos anos, vão medir forças, neste domingo (7), pela 15ª vez, a quinta apenas em 2025. Pelo terceiro Grand Slam consecutivo, o italiano e o espanhol brigarão pelo título. Agora, do US Open. A partida começa às 15h (de Brasília), com transmissão do Sportv, ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+

🏐 Fase: Final

📆 Data e horário: Domingo, 7 de setembro, às 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Nova York, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Sportv, ESPN e Disney+

Em Nova York, é apenas a segunda vez que os dois rivais vão medir forças. Na primeira, nas quartas de final de 2022, Alcaraz não só levou a melhor, numa batalha de cinco sets (sendo dois tiebreaks, como acabou conquistando, naquela semana, o primeiro de seus cinco títulos desse nível.

Além das últimas duas decisões de Slam, Sinner e Alcaraz, na atual temporada, foram finalistas no saibro de Roma e na quadra rápida de Cincinnati, ambos de Masters 1000. Nos dois, a vitória foi do espanhol. Na decisão mais recente, em Ohio, o líder do ranking passou mal e desistiu, ainda no primeiro set.