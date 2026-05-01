A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 1º e 3 de maio. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP de Miami para o treino livre e, na tarde desta sexta-feira (1º), formam o grid de largada da corrida sprint. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tempo real da classificação do GP de Miami de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Com tempos bons de medalhões da F1, Bortoleto é jogado para zona de eliminação

Piastri fica preso atrás do monegasco, enquanto Norris foi apenas para a 7º lugar

Leclerc assume a liderança novamente, mas ainda falta a McLaren

Bortoleto faz excelente volta e sobe para a terceira posição, com 1m29s994

Pierre Gasly e Max Verstappen quase bateram ainda na pitlane

Duplas da Mercedes, Audi, Red Bull e Ferrari já na pista, assim como Alex Albon

Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 10 minutos

🏁 FIM DO Q1! Norris foi o mais rápido com 1m28s723; Bortoleto é 12º.

ELIMINADOS: Liam Lawson, Esteban Ocon, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll

Bortoleto melhora apenas uma posição em última volta rápida feita; Alex Albon se salva por muito pouco da eliminação precoce

Cronômetro zerado!

Liam Lawson e Lance Stroll seguem sem marcar tempo rápido a menos de 1 minuto para o fim

De volta do topo da F1 2025, Lando Norris e Oscar Piastri registram excelentes voltas e sobem para o 1º e 2º lugar, respectivamente

Destaque positivo para Gabriel Bortoleto que ocupa a 7ª colocação

Faltando 5 minutos, Charles Leclerc lidera o pelotão com 1m29s290 – seguido de Kimi Antonelli e Lewis Hamilton

Aos 7 minutos para o fim, Lando Stroll sai da pista na curva 17, e a bandeira amarela é acionada

O primeiro a marcar tempo rápido foi Bottas, com 1m32m317

O último piloto a sair dos boxes foi Gabriel Bortoleto

Calor forte recebe os competidores na classificação da sprit em Miami

Não demorou para os pilotos, guiados por Valtteri Bottas, irem a pista

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Ventos mais fortes, em comparação ao treino livre, no Circuito Internacional de Miami

Faltam 30 minutos para o início da classificação para a sprint do GP de Miami

Com a vitória no GP do Japão, Kimi Antonelli chega em Miami na liderança do Mundial de Pilotos com 72 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 49 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 41. Veja a lista completa aqui.

continua após a publicidade

Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

Quarta etapa do calendário

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril. Veja os horários abaixo:

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

continua após a publicidade

SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

+Aposte na posição de Gabriel Bortoleto, na F1, na classificação da sprint

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.