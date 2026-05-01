AO VIVO: Siga a classificação da sprint no GP do Japão, etapa da F1
Sessão define a pole position da sprint na quarta etapa da temporada 2026
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A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 1º e 3 de maio. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP de Miami para o treino livre e, na tarde desta sexta-feira (1º), formam o grid de largada da corrida sprint. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
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Tempo real da classificação do GP de Miami de F1
*EM ATUALIZAÇÃO
- Com tempos bons de medalhões da F1, Bortoleto é jogado para zona de eliminação
- Piastri fica preso atrás do monegasco, enquanto Norris foi apenas para a 7º lugar
- Leclerc assume a liderança novamente, mas ainda falta a McLaren
- Bortoleto faz excelente volta e sobe para a terceira posição, com 1m29s994
- Pierre Gasly e Max Verstappen quase bateram ainda na pitlane
- Duplas da Mercedes, Audi, Red Bull e Ferrari já na pista, assim como Alex Albon
- Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 10 minutos
🏁 FIM DO Q1! Norris foi o mais rápido com 1m28s723; Bortoleto é 12º.
ELIMINADOS: Liam Lawson, Esteban Ocon, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll
- Bortoleto melhora apenas uma posição em última volta rápida feita; Alex Albon se salva por muito pouco da eliminação precoce
- Cronômetro zerado!
- Liam Lawson e Lance Stroll seguem sem marcar tempo rápido a menos de 1 minuto para o fim
- De volta do topo da F1 2025, Lando Norris e Oscar Piastri registram excelentes voltas e sobem para o 1º e 2º lugar, respectivamente
- Destaque positivo para Gabriel Bortoleto que ocupa a 7ª colocação
- Faltando 5 minutos, Charles Leclerc lidera o pelotão com 1m29s290 – seguido de Kimi Antonelli e Lewis Hamilton
- Aos 7 minutos para o fim, Lando Stroll sai da pista na curva 17, e a bandeira amarela é acionada
- O primeiro a marcar tempo rápido foi Bottas, com 1m32m317
- O último piloto a sair dos boxes foi Gabriel Bortoleto
- Calor forte recebe os competidores na classificação da sprit em Miami
- Não demorou para os pilotos, guiados por Valtteri Bottas, irem a pista
🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!
- Ventos mais fortes, em comparação ao treino livre, no Circuito Internacional de Miami
- Faltam 30 minutos para o início da classificação para a sprint do GP de Miami
Com a vitória no GP do Japão, Kimi Antonelli chega em Miami na liderança do Mundial de Pilotos com 72 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 49 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 41. Veja a lista completa aqui.
Quarta etapa do calendário
Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril. Veja os horários abaixo:
SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
+Aposte na posição de Gabriel Bortoleto, na F1, na classificação da sprint
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