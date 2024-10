Fim do Torneio de Abertura do NBB; veja classificação

O Minas derrotou o Vasco na decisão do torneio (Foto: Thiago Gamboa / LNB)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 07/10/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Minas é o campeão do Torneio de Abertura do NBB. Em final disputada na última sexta-feira (4), a equipe mineira bateu o Vasco por 76 a 52, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, e terminou com o título da primeira edição do torneio, que visa dar ritmo de jogo aos participantes do Novo Basquete Brasil.

O nome do duelo foi Baralle, que também terminou como o cestinha, com 17 pontos marcados. Além dele, Montero (14), Arengo (12) e Scott Machado (10) também se destacaram, ultrapassando os dois dígitos na pontuação. Já no lado Cruzmaltino, Humberto foi o maior pontuador, com 11.

Após a disputa do Torneio de Abertura, as equipes agora focam as atenções para o NBB, que começa neste sábado (12). O Vasco, inclusive, abre a competição no clássico diante do Flamengo, às 17h30, no Tijuca Tênis Clube. Já o Minas enfrenta o Brasília, a partir das 18h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

O duelo mostrou uma superioridade dos mineiros desde o início. No primeiro quarto, a equipe conseguiu manter uma vantagem estável de quatro pontos no placar. No segundo período, no entanto, viu os cariocas empatarem, mas logo pulou a frente mais uma vez. O Vasco buscou novamente a igualdade, mas o Minas estava inspirado e abriu 14 pontos ao intervalo.

Na segunda etapa, o Cruzmaltino voltou melhor e reduziu a diferença no marcador. Por sua vez, o Minas demorou a acordar, mas conseguiu se manter a frente no placar. A parcial deste período foi 52 a 44 para os mineiros. Já no último quarto, o Vasco viu o adversário acertar muitos arremessos de três, o que foi abrindo uma margem no placar. No final, o duelo terminou 76 a 52 para o Minas, que foi o campeão.

Além de Minas e Vasco, que foram campeão e vice-campeão, respectivamente, o Flamengo terminou em terceiro lugar na disputa. O Brasília foi o quarto colocado. Já Caxias do Sul e Botafogo foram eliminados na primeira fase da competição.