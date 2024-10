Draft da NBA: entenda as regras e como funciona

Draft da NBA define o futuro das estrelas da liga. (Foto: NBA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 11:46 • São Paulo

O Draft da NBA é um dos eventos mais aguardados do calendário do basquete profissional. Ele acontece anualmente e é o principal mecanismo de recrutamento de novos talentos para as equipes da National Basketball Association (NBA). Durante o Draft, as franquias selecionam jogadores das universidades americanas e de ligas internacionais para integrar seus elencos. O objetivo principal do sistema é equilibrar a competitividade entre os times, dando prioridade às equipes com pior desempenho na temporada anterior.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cada ano, o Draft da NBA se torna um espetáculo de grande magnitude, com torcedores, analistas e equipes aguardando ansiosamente para ver quais promessas jovens serão escolhidas. É uma oportunidade para as franquias renovarem seus elencos e, para os jogadores, o sonho de ingressar na liga de basquete mais prestigiada do mundo.

Como funciona o Draft da NBA?

O Draft da NBA é composto por duas rodadas, e cada uma das 30 equipes tem o direito de selecionar um jogador em cada rodada, totalizando 60 escolhas. A ordem de escolha das equipes é definida pelo desempenho na temporada anterior, sendo que as equipes com as piores campanhas têm maior probabilidade de conseguir as primeiras escolhas por meio de um sorteio, chamado NBA Draft Lottery.

NBA Draft Lottery

A NBA Draft Lottery é uma forma de determinar as primeiras 14 escolhas do Draft da NBA, correspondendo às equipes que não se classificaram para os playoffs. O sorteio acontece por meio de um sistema de loteria, onde as equipes com piores desempenhos têm mais chances de obter as primeiras posições. O time com a pior campanha, por exemplo, tem 14% de chance de conquistar a primeira escolha geral.

Essa abordagem foi adotada para evitar que as equipes deliberadamente perdessem jogos com o intuito de obter a primeira escolha no Draft. A loteria traz um elemento de imprevisibilidade ao processo, tornando a seleção mais justa e equilibrada.

As escolhas de Draft e suas implicações

As escolhas do Draft da NBA são extremamente valiosas, especialmente as primeiras posições, onde os times podem recrutar os maiores talentos do basquete universitário e internacional. Jogadores selecionados nas primeiras posições geralmente são vistos como futuras estrelas da liga, e algumas escolhas de número 1 se tornaram ícones da NBA, como LeBron James, Shaquille O'Neal e Tim Duncan.

Entretanto, nem sempre os jogadores de primeira escolha se tornam superestrelas, e a capacidade das equipes de identificar talentos que encaixem bem em seus sistemas de jogo é fundamental para o sucesso. Às vezes, jogadores escolhidos em posições mais baixas se revelam grandes talentos, como Kobe Bryant, que foi a 13ª escolha no Draft de 1996, e Giannis Antetokounmpo, a 15ª escolha em 2013.

Elegibilidade para o draft

Para ser elegível para o Draft da NBA, os jogadores devem ter completado pelo menos um ano de ensino superior ou ter atuado em ligas internacionais. Eles também precisam ter, no mínimo, 19 anos no ano do Draft. Muitos jogadores americanos entram no Draft após passarem por uma ou duas temporadas na liga universitária, o famoso "One and Done", quando atletas passam apenas um ano no basquete universitário antes de ingressar na NBA.

Além dos jogadores universitários, o Draft da NBA também atrai talentos internacionais. Vários grandes nomes da liga, como Dirk Nowitzki, Yao Ming e Luka Dončić, começaram suas carreiras profissionais na Europa ou na Ásia antes de serem escolhidos no Draft.

Trocas de escolhas de Draft

Outro aspecto importante do Draft da NBA são as trocas envolvendo escolhas. As equipes podem trocar suas escolhas de Draft entre si, seja por jogadores já estabelecidos na liga ou por outras escolhas de Draft futuras. Essas negociações adicionam uma camada de complexidade ao evento, permitindo que as franquias ajustem suas estratégias de longo prazo.

Por exemplo, uma equipe que já tem um elenco forte pode optar por trocar uma escolha alta de Draft por um jogador veterano que possa contribuir imediatamente para a conquista de um título. Em contraste, uma equipe em reconstrução pode acumular escolhas de Draft para fortalecer seu elenco ao longo do tempo.

O impacto do Draft na NBA

O Draft da NBA tem um impacto profundo no equilíbrio competitivo da liga. Ele é uma das principais ferramentas que as equipes utilizam para se fortalecer a longo prazo. Times que escolhem bem no Draft podem rapidamente sair de um período de baixa e se transformar em potenciais candidatos ao título, como ocorreu com o Oklahoma City Thunder, que recrutou estrelas como Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden em sucessivos Drafts.

Além disso, o Draft também representa um momento decisivo para os jogadores. Ser escolhido por uma equipe da NBA não só concretiza o sonho de muitos atletas, mas também define o início de uma carreira que pode levá-los a se tornarem estrelas globais. Para alguns, a trajetória será de sucesso imediato; para outros, a adaptação pode ser mais lenta, mas o Draft da NBA é, sem dúvida, o ponto de partida para grandes carreiras.