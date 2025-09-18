Fim do sonho: França é eliminada na primeira fase do Mundial de Vôlei

A França foi eliminada nesta quinta-feira (18) na etapa classificatória do Mundial de Vôlei masculino após perder para a Argentina em um confronto acirrado por 3 sets a 2. As parciais foram de 26-28, 23-25, 25-21, 25-20 e 12-15.

Com mais uma zebra no torneio, a Argentina garantiu seu lugar no topo da lista do Grupo C vencendo a seleção francesa, atual bicampeã olímpica, fazendo os franceses adiarem o sonho da conquista inédita em Mundiais por mais dois anos.

França eliminada do Mundial de Vôlei (Foto: SHERWIN VARDELEON / AFP)

O duelo, tenso do início ao fim, com direito a provocações e bronca da arbitragem, começou com a Argentina sendo melhor nos dois primeiros sets, abrindo 2 a 0, com destaque para as atuações de Luciano Palonsky e Luciano Vicentin. Andrea Giani, técnico da França, em busca da sobrevivência do time, tirou Earvin Ngapeth e Jean Patry, conseguindo empatar os sets com os hermanos.

No fim do quarto set, o central Barthelemy Chinenyeze se lesionou e as mudanças ajudaram a seleção francesa a buscar um tie-break. Já no quinto set, os capitães das seleções trocaram farpas e a arbitragem precisou repreender os jogadores, colocando um cenário tenso na decisão. Em seguida, a Argentina abriu uma diferença de três pontos (10 a 7) e manteve até o fim.

A França já havia perdido para a Finlândia na 2ª rodada das classificatórias na última terça-feira (16), e ficou dependente da vitória contra a Argentina e de a Coreia do Sul vencer o confronto com a Finlândia para se classificar para as oitavas de final do Mundial.

Brasil corre risco de eliminação na primeira fase do Mundial

A última rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei apresenta um cenário complexo para a Seleção Brasileira. A derrota do Brasil para a seleção da Sérvia por 3 sets a 0 a colocou em uma posição delicada, com a classificação passando a depender diretamente do resultado da partida entre República Tcheca e China.

Com a derrota por 3 a 0, a Sérvia leva vantagem sobre o Brasil na quantidade de sets (seis vencidos e três perdidos contra seis vencidos e quatro perdidos dos brasileiros) e garantiu sua vaga na próxima fase do Mundial. Com isso, restou à seleção comandada por Bernardinho disputar a segunda posição contra a República Tcheca.

A vaga do Brasil nas oitavas de final estará ocupada se a China vencer a Tchéquia, independente do resultado. Outro resultado que garante a classificação brasileira é uma vitória da República Tcheca por 3 a 2, pois, neste caso, os tchecos somarão apenas dois pontos e chegarão a cinco no total, permanecendo atrás dos seis pontos do Brasil.