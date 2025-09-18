Os torcedores da Seleção Brasileira masculina de vôlei precisaram se unir em torcida pela China. Agora, o Brasil está de mãos atadas e vê sua vaga no mata-mata depender apenas da seleção chinesa, que precisa, ao menos, arrancar um set da República Tchéquia. ➡️ Acompanhe República Tchéquia x China AO VIVO

De luto, o Brasil não conseguiu se impor sobre a Sérvia e perdeu por 3 sets a 0. Agora, os riscos de eliminação ainda na fase de grupos do Mundial é real. Confira os cenários;

Brasil depende da China para classificar no Mundial

Cenários para a Classificação direta: A vaga do Brasil nas oitavas de final do Mundial será garantida se a China vencer a República Tcheca, independentemente do placar. Outro resultado que assegura a classificação brasileira é uma vitória da República Tcheca por 3 a 2, pois, neste caso, os tchecos somarão apenas dois pontos e chegarão a cinco no total, permanecendo atrás dos seis pontos do Brasil.

Cenário para a Decisão nos Pontos: Caso a República Tcheca vença a China por 3 a 1, a calculadora será fundamental. Nessa situação, Brasil e República Tcheca terminarão com campanhas rigorosamente idênticas: duas vitórias, seis pontos, seis sets vencidos e quatro perdidos. A decisão da segunda vaga irá para o critério seguinte, a razão de pontos, que medirá o saldo entre os pontos marcados e sofridos por cada seleção em toda a fase de grupos.

