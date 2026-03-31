O som mais cobiçado do esporte mundial volta a ecoar na costa australiana. A temporada do Circuito Mundial de Surfe inicia sua jornada em Bells Beach nesta terça (31), consolidando a etapa como o ponto de partida para os melhores surfistas do planeta. Em um ano marcado por renovações, o objetivo é um só: conquistar o icônico sino de bronze e garantir a liderança do ranking desde o primeiro dia.

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Diferente de outras paradas, Bells Beach exige um surfe de "bordas" e manobras potentes. Suas direitas volumosas (ondas, que pela visão dos surfistas, quebram para o lado direito) funcionam como um palco natural onde a experiência conta tanto quanto a ousadia. Para os atletas, vencer aqui significa entrar para a seleta galeria de lendas que já badalaram o troféu, um rito de passagem.

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O novo formato da temporada

A grande novidade da Liga Mundial de Surfe (WSL) para este ano é a extinção das baterias de repescagem, uma mudança drástica no regulamento que eleva a pressão desde o início. Sob o novo formato, o desempenho no ranking de 2025 dita o ritmo da estreia: a elite melhor ranqueada garante vaga direta na segunda fase, enquanto os demais competidores duelam pela sobrevivência em baterias eliminatórias logo no round de abertura.

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Para a temporada regular, o grid de elite já está definido. A competição masculina contará com 32 surfistas classificados, somados a dois convidados da temporada e dois wildcards do evento. Já a categoria feminina terá 21 atletas classificadas, duas convidadas da temporada e uma convidada específica por etapa.

Este ciclo de 2026 assume um caráter histórico ao celebrar os 50 anos do surfe profissional com uma "edição de colecionador". O sistema de decisão também evoluiu: o campeão mundial será coroado por pontos corridos ao longo de 12 etapas, abandonando o antigo modelo de Finals restrito ao Top 5. O funil da competição aperta após a nona etapa, quando apenas os 22 melhores homens e as 14 melhores mulheres se qualificam para a perna final do circuito. O ápice do calendário será o encerramento nas ondas sagradas de Pipeline, no Havaí, onde a face mais desafiadora do oceano definirá o grande vencedor do ano.

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Calendário da temporada 2026 do Circuito mundial de surfe da WSL (Foto: Divulgação/WSL)

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Baterias de Bells Beach

Os atletas deste ano apresentam um equilíbrio fascinante entre a "velha guarda", mestre nas linhas clássicas de Bells, e a "Storm" de jovens talentos, conhecidos pela velocidade e aéreos progressivos. Veja os brasileiros que farão parte da etapa inicial:

MASCULINO - Round 1

Mateus Herdy (BRA) x Liam O'Brien (AUS)

x Liam O'Brien (AUS) Oscar Berry (AUS) x Ramzi Boukhiam (MAR)

Luke Thompson (AFS) x Dane Henry (AUS), convidado da etapa

Callum Robson (AUS) x vencedor da triagem local

MASCULINO - Round 2

Miguel Pupo (BRA) x Joel Vaughan (AUS) Barron Mamiya (HAV) x Seth Moniz (HAV) Jordy Smith (AFS) x Luke Thompson (AFS) ou Dane Henry (AUS) Ethan Ewing (AUS) x George Pittar (AUS) Jake Marshall (EUA) x João Chianca (BRA) Griffin Colapinto (EUA) x Oscar Berry (AUS) ou Ramzi Boukhiam (MAR) Cole Houshmand (EUA) x Alejo Muniz (BRA) Kanoa Igarashi (JAP) x Morgan Cibilic (AUS) Yago Dora (BRA) x Mateus Herdy (BRA) ou Liam O'Brien (AUS) Crosby Colapinto (EUA) x Marco Mignot (FRA) Leonardo Fioravanti (ITA) x Kauli Vaast (FRA) Filipe Toledo (BRA) x Eli Hanneman (HAV) Italo Ferreira (BRA) x Callum Robson (AUS) ou o vencedor da triagem Gabriel Medina (BRA) x Alan Cleland (MEX) Connor O'Leary (JAP) x Rio Waida (IND) Jack Robinson (AUS) x Samuel Pupo (BRA)

FEMININO - Round 1

Yolanda Hopkins (POR) x Sally Fitzgibbons (AUS) Tya Zebrowski (FRA) x Alyssa Spencer (EUA) Brisa Hennessy (CRC) x Francisca Veselko (POR) Bella Kenworthy (EUA) x Nadia Erostarbe (ESP) Vahine Fierro (FRA) x Anat Lelior (ISR) Sawyer Lindblad (EUA) x Carissa Moore (HAV) Luana Silva (BRA) x Stephanie Gilmore (AUS) Lakey Peterson (EUA) x vencedora da triagem

FEMININO - Round 2

Caroline Marks (EUA) x ganhadora da bateria 2 do round 1 Bettylou Sakura Johnson (HAV) x ganhadora da bateria 5 do round 1 Gabriela Bryan (HAV) x ganhadora da bateria 3 do round 1 Tyler Wright (AUS) x ganhadora da bateria 7 do round 1 Molly Picklum (AUS) x ganhadora da bateria 1 do round 1 Erin Brooks (CAN) x ganhadora da bateria 8 do round 1 Caitlin Simmers (EUA) x ganhadora da bateria 4 do round 1 Isabella Nichols (AUS) x ganhadora da bateria 6 do round 1

Yago Dora vence americano e é campeão da WSL pela primeira vez (Foto: Ed Sloane/WSL)

Bells Beach é apenas o primeiro capítulo de uma maratona que culminará no WSL Finals. A jornada que começa nas águas geladas de Victoria terminará com os cinco melhores do ranking disputando o título mundial em um dia decisivo. O sonho do título começa agora, e o primeiro badalar do sino em 2026 promete definir quem terá fôlego para chegar ao topo do mundo.

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