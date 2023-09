O outro brasileiro no WSL Finals é João Chianca, o Chumbinho, estreante na elite dos top-5 do mundo. No ano passado, ele saiu da elite no corte do meio da temporada. No entanto, retornou ao CT pelo Challenger Series e chegou até a liderar o ranking em duas etapas durrante o ano. Chumbinho nunca competiu em Lower Trestles, mas já está treinando lá há duas semanas, assim como Filipe Toledo, que mora em San Clemente, na Califórnia.