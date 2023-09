O QUE MUDOU NO FORMATO?

Até 2020, o campeão mundial de surfe era aquele que somava mais pontos no ranking durante o circuito. A partir do ano seguinte, os organizadores decidiram implementar uma decisão em dia único. No WSL Finals, os cinco primeiros colocados da temporada participam de um mata-mata. O 5º lugar enfrenta o 4º no primeiro duelo. O vencedor encara o 3º colocado para definir o adversário do 2º. O ganhador do último confronto disputa com o líder o título mundial através de uma melhor de três baterias.