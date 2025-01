WSL: Luana Silva é confirmada no Championship Tour de 2025

A “Brazilian Storm” ganhou mais uma integrante na elite da Liga Mundial de Surfe (WSL). Conforme divulgado pela organização nesta terça-feira (21), Luana Silva está inserida na lista oficial dos participantes do Championship Tour (CT). A brasileira apareceu entre os wildcards (convidadas) na chave feminina.

Após cair no primeiro corte do CT e ficar perto da vaga na Challenger Series no último ano, Luana volta à elite mais uma vez a convite. A brasileira entra no lugar de Stephanie Gilmore, australiana octacampeã do circuito, que decidiu dar uma pausa na carreira por mais uma temporada.

Como Gilmore recebeu o mesmo wildcard para 2025, a posição ficou aberta. Luana Silva recebeu o convite por ser a próxima da fila do ranking CT de 2024. A brasileira terá a companhia da compatriota Tatiana Weston-Webb na disputa feminina da WSL.

Luana Silva com o troféu do Mundial Júnior da WSL nas Filipinas (Foto: Cait Miers/World Surf League)

Luana Silva venceu o Mundial Júnior da WSL, no último sábado (18), em San Juan, nas Filipinas. A brasileira duelou contra a japonesa Kana Nakashio. Com este título, além do Brasil ter dez campeões no torneio, a surfista é a primeira mulher a conseguir o feito e é a primeira sul-americana a conquistar o torneio desde 2005.