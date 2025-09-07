Filho de Rubens Barrichello abandona em estreia na Fórmula 3
Fefo Barrichello fez a sua primeira corrida principal no encerramento da temporada
Fernando "Fefo" Barrichello, filho do ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, abandonou na estreia em uma corrida principal da fórmula 3 (F3). O piloto da AIX Racing rodou e foi para a brita do Circuito Internacional de Monza, na Itália. A prova antecedeu a corrida da Fórmula 1, que acontece às 10h (de Brasília).
O piloto foi anunciado como piloto da Fórmula 3 na última semana de agosto e estreou neste final de semana. Na corrida sprint (que tem a inversão do grid), ele largou em 29º e finalizou a prova na 20ª posição.
A corrida foi a última da temporada da Fórmula 3, já vencida pelo brasileiro Rafael Câmara.
Conheça Monza
A tradicional prova acontece desde a criação da F1, em 1950. Desde então, já foram disputados 75 Grandes Prêmios. Somente a edição de 1980 foi realizada no Circuito de Imola, na região da Emília-Romanha.
Conhecida por ser a casa da equipe italiana Ferrari, a escuderia é a que mais venceu lá, com 20 vitórias, incluindo a do último ano. Entre os pilotos, Lewis Hamilton e Michael Schumacher empatam com cinco vitórias na Itália. O Brasil é o segundo país com mais vitórias na prova, somando 10, atrás do Reino Unido e empatado com a Alemanha.
GP da Itália de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV
