Brasileiros na Fórmula 1: conheça os cinco melhores

Ayrton Senna está no topo da lista dos melhores brasileiros na Fórmula 1. (Foto: Fórmula 1)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 07:52 • São Paulo

O Brasil sempre teve uma presença marcante na Fórmula 1, sendo uma das nações que mais revelou pilotos talentosos ao longo das décadas. Com vitórias emocionantes, títulos mundiais e grandes feitos nas pistas, os melhores brasileiros na Fórmula 1 se consolidaram como lendas do automobilismo, inspirando fãs e futuras gerações de pilotos. A paixão pelo esporte no país é alimentada por esses heróis que enfrentaram os maiores desafios da categoria e escreveram seus nomes na história.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde as primeiras participações de pilotos brasileiros até a consagração em múltiplos campeonatos, o Brasil produziu algumas das figuras mais icônicas da Fórmula 1. Neste artigo, destacamos os cinco maiores nomes do automobilismo nacional que brilharam nos circuitos do mundo e elevaram a bandeira verde e amarela ao topo.

Melhores pilotos brasileiro na Fórmula 1

1. Ayrton Senna

Ayrton Senna é, sem dúvida, o maior ícone entre os melhores brasileiros na Fórmula 1. Com três títulos mundiais (1988, 1990 e 1991), Senna se destacou não apenas por suas habilidades técnicas, mas também por sua garra e determinação. Sua lendária performance sob chuva, principalmente em Mônaco e Suzuka, e sua capacidade de extrair o máximo do carro, mesmo em condições adversas, o colocam entre os maiores de todos os tempos.

Senna conquistou 41 vitórias e 65 pole positions ao longo de sua carreira, números que impressionam até os pilotos atuais. Sua trágica morte no GP de San Marino em 1994 interrompeu prematuramente sua trajetória, mas o legado de Ayrton Senna continua vivo, sendo uma inspiração eterna para os brasileiros e fãs de Fórmula 1 em todo o mundo.

2. Nelson Piquet

Outro nome que não pode faltar ao falar dos melhores brasileiros na Fórmula 1 é Nelson Piquet. O piloto carioca conquistou três campeonatos mundiais (1981, 1983 e 1987), sendo o primeiro brasileiro a alcançar tal feito. Piquet era conhecido por sua habilidade técnica e inteligência em ajustar o carro, o que lhe dava vantagem em várias situações durante as corridas.

Com 23 vitórias e uma carreira repleta de polêmicas e rivalidades, Nelson Piquet foi um dos pilotos mais versáteis de sua época. Ele pilotou por grandes equipes como Brabham, Williams e Lotus, deixando sua marca indelével na história da Fórmula 1. Sua mentalidade competitiva e ousadia o transformaram em um dos pilotos mais respeitados e controversos do esporte.

3. Emerson Fittipaldi

Pioneiro entre os melhores brasileiros na Fórmula 1, Emerson Fittipaldi foi o primeiro piloto do Brasil a conquistar o título mundial, em 1972, e repetiu o feito em 1974. Sua trajetória na Fórmula 1 abriu caminho para que outros pilotos brasileiros ingressassem na categoria e brilhassem nas pistas.

Com 14 vitórias e dois campeonatos mundiais, Fittipaldi correu por equipes lendárias como Lotus e McLaren. Após sua carreira na Fórmula 1, ele continuou a competir em outras categorias, como a Fórmula Indy, onde também se sagrou campeão e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis. Seu impacto no automobilismo brasileiro é inegável, sendo uma referência para pilotos e fãs.

4. Rubens Barrichello

Rubens Barrichello, carinhosamente chamado de Rubinho, é o piloto com o maior número de GPs disputados na história da Fórmula 1, totalizando 322 corridas. Embora não tenha conquistado um título mundial, Barrichello é um dos melhores brasileiros na Fórmula 1, tendo vencido 11 corridas ao longo de sua carreira e terminado como vice-campeão duas vezes, em 2002 e 2004, correndo pela Ferrari.

Rubinho é conhecido por sua consistência e longevidade no esporte, além de ter sido um fiel escudeiro de Michael Schumacher durante a era de domínio da Ferrari. Sua simpatia e carisma também o tornaram um dos pilotos mais queridos pelos fãs brasileiros.

5. Felipe Massa

Felipe Massa é outro nome de destaque entre os melhores brasileiros na Fórmula 1. Ele esteve muito perto de conquistar o título mundial em 2008, quando perdeu o campeonato por apenas um ponto na última corrida, no GP do Brasil. Massa venceu 11 corridas na Fórmula 1 e foi vice-campeão naquele ano, pilotando pela Ferrari.

Massa foi um dos grandes representantes brasileiros na categoria durante os anos 2000 e 2010, sempre demonstrando velocidade e talento nas pistas. Sua carreira também foi marcada por momentos de superação, como seu retorno às pistas após o grave acidente sofrido em 2009, no GP da Hungria. Felipe Massa é lembrado como um dos grandes nomes do automobilismo nacional.