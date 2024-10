Bia Haddad consegue revanche e avança em Wuhan

Bia Haddad em ação (Foto: Jung Yeon-je / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 14:23 • Wuhan (CHI)

Uma semana após ser eliminada sendo dominada em Pequim, Bia Haddad Maia conseguiu a revanche contra a americana Madison Keys, 20ª colocada, e avançou à 2ª rodada no WTA 1000 de Wuhan, na China. A brasileira, 12ª do mundo, derrotou a americana por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (9/7) 6/2 após 2h08min de duração na madrugada desta segunda-feira (7), em jogo que abriu os trabalhos na quadra central.

Este foi o quarto jogo entre elas e o terceiro este ano. Agora ambas estão empatadas em 2 a 2. Bia perdeu no saibro de Roma, na Itália, e semana passada por um duplo 6/3 no WTA 1000 na capital chinesa.

A brasileira colocou uma quebra com 4 a 2, sacou duas vezes para o set com 5 a 4 e 6 a 5, não converteu, mas venceu no tie-break com erro da americana. A parcial teve 29 erros não-forçados da americana e 15 da brasileira.

Bia abriu uma quebra na segunda etapa, fez 3 a 1 e venceu um game crucial a seguir com o saque, salvando break-points e fazendo bastante saque e voleio no final. Ela teve outro game similar logo adiant, no 4 a 2, peerdendo vantagens, mas salvando break-points. Bia abriu 5 a 2 e partiu pra cima na devolução conseguindo nova quebra para o triunfo. Keys terminou o encontro com 53 erros contra 27 da brasileira.

(Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Haddad Maia espera por rival que sai do jogo entre a tcheca Marie Bouzkova, 42ª, e a russa Veronika Kudermetova, 19ª. A brasileira segue na busca para voltar ao top 10 onde está 125 pontos distante.

- Torneio grande, possibilidades grandes, estou me sentindo muito bem. Sobre o jogo da semana passada, nós nos conhecemos, treinamos juntas algumas vezes, sabia do duelo duro, primeira rodada também, mas feliz por conseguir a revanche e me muito sinto competitiva para a próxima rodada - disse a paulistana que encara a vencedora da tcheca Marie Bouzkova e a russa Veronika Kudermetova.

- Minha expectativa é sempre a próxima partida, trabalhar duro, trabalhar melhor para melhorar meu tênis e me divertir em quadra, essa é minha expectativa", concluiu a brasileira em entrevista na quadra - finalizou Bia no evento no piso duro com premiação de US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 17,5 milhões).