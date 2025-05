Quem é Duda Nagle, adversário de Popó no Fight Music Show 6?

O tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas e o ator Duda Nagle se enfrentam na luta principal do Fight Music Show 6 (FMS 6) neste sábado (17), na Arena Vibra, em São Paulo. O evento, que reúne personalidades de diferentes áreas em combates de boxe, começa às 17h30, com transmissão ao vivo pelo canal Combate.

Quem é Duda Nagles?

Duda Nagle, de 41 anos, construiu carreira na televisão brasileira ao longo de duas décadas, participando de produções como Malhação, Caminho das Índias, Salve Jorge, Reis e A Dona do Pedaço. Filho da jornalista Leda Nagle, ele também ganhou notoriedade por seu relacionamento de sete anos com a apresentadora Sabrina Sato, com quem tem uma filha de seis anos.

Na ficção, Nagle já interpretou lutadores em duas produções: o personagem MMA Vanderson em "Malhação - Pro Dia Nascer Feliz" (2016) e o pugilista Paixão na novela "A Dona do Pedaço". Essas experiências lhe proporcionaram familiaridade com o universo das lutas, ainda que diferentes de um combate real.

Embora pratique artes marciais há cerca de 15 anos, incluindo jiu-jitsu, muay thai e boxe, esta será a primeira luta oficial do ator. Para enfrentar Popó, ele intensificou sua rotina de treinamentos, com foco em sparring, resistência e estratégia.

Fight Music Show 6

O FMS chega à sua sexta edição combinando figuras do esporte, da música e da televisão. Além do confronto principal, o card inclui outros nove combates individuais e um duelo de duplas, mantendo a proposta de unir celebridades no ringue.

O card completo do evento inclui os confrontos: Popó x Duda Nagle, Minotouro x Tadalafellas, Daniel Rocha x TZ da Coronel, MC Livinho x Lucas Veloso, Emilene Juarez x Inaê Barros, Yuri Fernandes x Igor Guras, Danila Ramos x Halanna Leoparda, Esquivinha x Andres Gregório, Lila Furtado x Kalindra Faria e Denis Santos x Lebron Cristian. O evento também apresenta um duelo de duplas entre Souza Pitbull e Leo Gigante contra Oliveira Júnior e Bruno Anunaki.