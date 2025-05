Regras do Fight Music Show: entenda como funcionam as lutas

O Fight Music Show (FMS) é um evento brasileiro que une lutas de boxe e apresentações musicais em uma proposta única no país. Desde sua criação, o FMS atraiu holofotes por promover combates entre celebridades, ex-atletas e lutadores profissionais, sempre prezando por um equilíbrio entre o espetáculo e a segurança dos participantes. Para isso, o evento adota regras próprias, adaptadas às características de cada confronto. O Lance! te explica as regras do Fight Music Show. O Lance! te explica as regras do Fight Music Show.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Regras do Fight Music Show

Estrutura dos combates

As lutas no Fight Music Show seguem, em sua maioria, o formato do boxe, com algumas adaptações. O número de rounds e a duração de cada um variam conforme o nível de experiência dos envolvidos. Em combates com lutadores amadores ou celebridades, é comum que a luta seja composta por seis rounds de dois minutos cada, totalizando doze minutos de confronto. Isso difere das regras tradicionais do boxe profissional, que costuma ter quatro a dez rounds de três minutos.

Quando os confrontos envolvem lutadores mais experientes ou ex-campeões, a organização pode manter o formato profissional de quatro a seis rounds de três minutos, com intervalos de um minuto entre eles. No entanto, cada card é analisado individualmente, permitindo ajustes específicos conforme a necessidade.

continua após a publicidade

Supervisão e regulamentação

O FMS conta com a supervisão da Comissão Nacional de Boxe (CNB), que acompanha os eventos e assegura que as normas de segurança sejam respeitadas. A CNB também é responsável por autorizar os combates, validar a documentação médica dos lutadores, verificar a regularidade dos equipamentos e garantir a presença de árbitros qualificados.

Além disso, o evento dispõe de uma equipe médica de prontidão, incluindo ambulâncias e socorristas, prontos para atuar em caso de emergências. A presença da comissão atlética também garante a idoneidade das decisões dos juízes laterais e do árbitro central.

continua após a publicidade

Regras específicas do Fight Music Show

Embora o FMS siga a base do boxe, algumas regras são ajustadas para preservar a integridade física dos participantes, sobretudo quando celebridades e influenciadores estão envolvidos. Entre as principais regras específicas do Fight Music Show, destacam-se:

Equipamentos de proteção: As luvas utilizadas nos combates são adaptadas com maior amortecimento, especialmente para lutas entre amadores. Em algumas situações, também é permitido o uso de protetores de cabeça, embora isso não seja regra em todas as edições. Limitação de golpes: Não é permitida a aplicação de cotoveladas, joelhadas, golpes abaixo da linha da cintura ou qualquer ação que possa colocar o adversário em risco desproporcional. Em caso de clinches, o árbitro interrompe a ação rapidamente. Critério de decisão: Assim como no boxe tradicional, a vitória pode ser decidida por nocaute, nocaute técnico (quando o árbitro interrompe o combate), decisão dos juízes (unânime ou dividida), ou interrupção médica. Também há empates, em especial quando ambos os lutadores completam todos os rounds sem domínio claro.

Flexibilidade e adaptação no Fight Music Show

Um dos diferenciais do Fight Music Show é sua flexibilidade. O evento não está preso a um modelo rígido de regras e costuma adaptar o formato das lutas conforme o nível técnico, o histórico dos lutadores e o apelo do confronto. Já houve edições com lutas de ex-lutadores de MMA convertidas para o boxe e até confrontos entre celebridades com regras ainda mais suavizadas.

Essa maleabilidade é vista como um ponto positivo pela organização, que busca promover entretenimento com responsabilidade. Ao mesmo tempo, é alvo de críticas por parte de fãs do boxe tradicional, que preferem ver combates com regras mais rígidas e maior competitividade esportiva.

Preocupação com segurança

A presença de atletas amadores e personalidades da mídia nas lutas do FMS exige atenção redobrada da organização. Os exames médicos exigidos antes do evento são rigorosos, e apenas lutadores que estejam em boas condições de saúde são autorizados a subir no ringue. Além disso, qualquer indício de descontrole ou golpe ilegal resulta em advertência imediata ou, em casos mais graves, desclassificação.