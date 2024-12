FIA revela número que Gabriel Bortoleto usará na Fórmula 1

A Federação Internacional da Automobilismo (FIA) divulgou, nesta sexta-feira (13), a lista dos números que os pilotos usarão na próxima temporada da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, que correrá pela Sauber no próximo ano, usará o número cinco.

Esta numeração é a mesma que Bortoleto usou na temporada de 2023 da Fórmula 3, quando foi campeão pela Trident. Neste ano, Gabriel usou o carro número 10, pela Invicta.

O brasileiro teve as primeiras experiências com um carro de F1 nos testes pós-temporada realizados em Abu Dhabi, na última terça-feira (10). Na ocasião, usou provisoriamente o número 98. Apesar dos tempos não serem importantes na pós-temporada, Bortoleto terminou à frente do companheiro. O brasileiro terminou o primeiro teste na oitava colocação, com o tempo de 1m25s306, enquanto Hulkenberg fechou o circuito em 17º lugar, em 1m26s351. Esta foi a primeira vez que o jovem pilotou um carro da Fórmula 1, em teste realizado pela Pirelli.

Bortoletto e Vettel pelo número cinco

Gabriel Bortoleto durante os testes pós-temporada (Foto: Luca Bassani/ Divulgação)

O último piloto que utilizou o número cinco foi Sebastian Vettel na Aston Martin. De acordo com a regra, os pilotos podem escolher qualquer número entre 2 e 99 para utilizar ao longo da carreira na categoria; após a aposentadoria, a numeração fica protegida por dois anos antes de ser liberada a outro piloto.

Além de Bortoleto, a F1 terá outros novatos

Entre os demais pilotos que estrearão na Fórmula 1 em 2025, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) correrá com o 12, Jack Doohan (Alpine) vai com o 7 e Oliver Bearman (Haas), com a 87.