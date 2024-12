HD com arquivos de Schumacher desaparece e família teme exposição

O roubo de um disco rígido (HD) com arquivos pessoais de Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, preocupa a família do piloto. O crime que ocorreu em 2020 teve as informações divulgadas ao público pelo Daily Mail na última terça-feira (10).

O piloto que sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013 tinha sua privacidade e estado de saúde protegidos desde o ocorrido. Mas, em 2020, o ex-segurança de Schumacher, Markus Fritsche, ao perceber que seria demitido, executou o plano para roubar um HD, contendo fotos, vídeos, prontuários médicos, e materiais produzidos após o acidente. A operação foi arquitetada em conjunto com Yilmaz Tozturkan e seu filho Daniel. Os três estão sendo investigados pelas autoridades da Alemanha.

As investigações encontraram e apreenderam quatro pen-drives e apenas um HD. O problema que mais aflige a família de Schumacher, que blinda o estado do piloto ao público, é o fato de que ainda há um HD desaparecido, segundo o Daily Mail.

O ex-segurança e seus companheiros podem ser condenados em até quatro anos de prisão se forem considerados culpados. O julgamento tem previsão para ocorrer em janeiro de 2025.

Como está o Schumacher?

Schumacher sofreu um grave acidente em dezembro de 2013, enquanto esquiava na estação de Méribel, nos Alpes franceses. Desde então, detalhes sobre a condição do piloto são escassos. Ele acordou do coma seis meses após o incidente e foi transferido para sua casa em Lake Geneva, Suíça, onde prossegue com a reabilitação longe dos holofotes. A família e a equipe de Schumacher mantêm silêncio sobre seu tratamento, permitindo visitas apenas de familiares e amigos próximos.