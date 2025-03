Primeiro chefe de equipe de Michael Schumacher, Eddie Jordan morreu no início desta quinta-feira (20), aos 76 anos. O ex-dono de equipe na Fórmula 1 batalhou no último ano contra uma forma agressiva de câncer de próstata. Em um comunicado enviado à imprensa, a família confirmou a morte de Jordan após um ano de luta contra a doença.

Confira o comunicado completo

" É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Eddie Jordan, ex-dono de equipe na Fórmula 1, comentarista de TV e empresário.

Ele faleceu pacificamente com a família ao lado na Cidade do Cabo nas primeiras horas de 20 de março de 2025, aos 76 anos, após lutar contra uma forma agressiva de câncer de próstata nos últimos 12 meses.

Ele trabalhou até o fim, tendo comunicado no Dia de São Patrício (17 de março) sobre as ambições que tinha para o London Irish Rugby Football Club, do qual havia se tornado patrono recentemente.

EJ levou abundância de carisma, energia e charme irlandês para onde quer que fosse. Todos nós sentimos um enorme buraco sem a presença dele. Ele fará falta para muitas pessoas, mas ele nos deixa toneladas de ótimas memórias para nos manter sorrindo em meio à nossa tristeza."

Além da família de Eddie, Stefano Domenicali, diretor-executivo da Fórmula 1, lamentou em suas redes sociais o falecimento do irlandês. O dirigente ainda aproveitou para prestar condolências aos familiares de Jordan, que deixou a Jordan deixa a esposa, a ex-jogadora de basquete Marie McCarthy, e os quatro filhos Zoe, Miki, Zak e Kyle.

- Estamos profundamente tristes em saber da perda repentina de Eddie Jordan. Com uma energia inesgotável, ele sempre sabia como fazer as pessoas sorrirem, permanecendo genuíno e brilhante em todos os momentos. Eddie foi um protagonista de uma era da F1 e fará muita falta. Neste momento de tristeza, meus pensamentos e os de toda a família da Fórmula 1 estão com a família e os entes queridos dele - disse Domenicali.

Quem era Eddie Jordan?

Nascido em Dublin, na Irlanda, Eddie é mais conhecido por ser o fundador da Jordan Grand Prix, equipe que competiu na F1 entre 1991 e 2005, com 6 vitórias, e foi casa de pilotos como Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen e Giancarlo Fisichella.

Antes de virar dono de equipe, no entanto, Jordan também experimentou a carreira de piloto. Entre 1970 e o início dos anos 80, Jordan disputou o Campeonato Irlandês de Kart e correu em categorias como Fórmula Ford, Fórmula 3 e Fórmula 2, além das 24 Horas de Le Mans. Foi no fim dos anos que Eddie deu início à equipe que alcançou a categoria principal do automobilismo mundial em 1991.

Após vender a equipe para o grupo Midland, em 2006, passou a atuar na imprensa, sendo analista da BBC entre 2009 e 2015, e posteriormente na Channel 4. Em 2023, iniciou o podcast "Formula for Success". Mais recentemente, Jordan atuou como agente de Adrian Newey, facilitando a saída do projetista da Red Bull em direção a Aston Martin.

Eddie Jordan foi dono da equipe Jordan da F1 (Foto: Reprodução/Instagram)

Luta de Eddie contra o câncer

No final do ano passado, Eddie Jordan revelou em seu podcast, que mantinha com o ex-piloto David Coulthard, a sua luta contra um câncer agravado na bexiga e na próstata.

- David, nós meio que fizemos alusão a isso durante os programas. Em março e abril, fui diagnosticado com câncer de bexiga e de próstata, que se espalhou para a coluna e a pélvis, tornando-se bastante agressivo - contou Jordan na época.

Mês passado, no mesmo podcast, o irlandês tinha revelado que estava passando por um ciclo de quimioterapia, mas que estava em “boa forma”. Na ocasião, Eddie também defendeu a importância dos exames para diagnosticar a doença.

