Diretor da Mercedes elogia Hamilton: ‘O mais respeitoso com quem trabalhei’

Ron Meadows, diretor-esportivo da Mercedes e que viveu o período da intensa rivalidade entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, teceu grandes elogios à personalidade do heptacampeão. Ainda que tenha dito que o #44 é um tanto exigente em alguns momentos, Meadows afirmou que o britânico é o piloto mais respeitoso com quem já trabalhou na Fórmula 1.

Hamilton chegou na Mercedes em 2013, mas entre 2014 e 2016, com a briga pelo título contra Rosberg, as coisas começaram a ficar um pouco mais acaloradas dentro da equipe. Tanto que a dupla se encontrou na pista em algumas oportunidades, como no GP da Bélgica de 2014 e nas etapas na Espanha e na Áustria em 2016.

Hamilton e Rosberg foram chamados na sala dos comissários em todas as oportunidades para explicarem suas versões sobre o incidente. No entanto, como diretor-esportivo da Mercedes, Meadows sempre acompanhou os pilotos e tentou defendê-los, independente de quem era o culpado.

Hamilton no GP do Azerbaijão em 2024 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

E de acordo com Meadows, Hamilton sempre foi respeitoso — mesmo quando Ron tinha de defender Nico em prol da equipe.

— Ele é um personagem único, diria que é o piloto mais respeitoso com quem já trabalhei. Durante 12 anos nunca tivemos uma discussão. Estivemos muito na sala dos comissários, principalmente na época da batalha contra Nico, e independente de quem era o culpado, ele sempre soube que eu tinha de ser o mais imparcial possível. Nunca nos desentendemos e isso é incrível, considerando a quantidade de corridas que fizemos juntos. Ele é bastante exigente com os engenheiros, porque é seu trabalho extrair o máximo deles, mas ele é sempre respeitoso, e quando ele passa do ponto e é agressivo demais, ele volta e reconhece o erro — disse o diretor-esportivo da Mercedes.

Agora, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.