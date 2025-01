Aos 40 anos, Hamilton visa entrar para grupo seleto na história da F1

Lewis Hamilton assopra as velinhas nesta terça-feira (7) e completa 40 anos de vida. O britânico vai passar seu aniversário em uma equipe diferente dos últimos anos, a Ferrari. O piloto chega à escuderia com bastante experiência, já que é o segundo mais velho do grid, além de um currículo vitorioso.

Durante esses anos na Fórmula 1, Hamilton quebrou várias marcas. No GP da Inglaterra de 2024, por exemplo, o britânico se tornou o vencedor mais velho desde Nigel Mansell, que ganhou o GP da Austrália de 1994 aos 41 anos, três meses e seis dias. Lewis ainda alcançou o posto de primeiro piloto a vencer após 300 GPs disputados e o de maior vencedor de uma mesma prova.

O atual piloto da Ferrari pode quebrar outra marca caso conquiste mais um campeonato mundial. Hamilton, que já é um dos campeões mais velhos da Fórmula 1 (campeão aos 36 anos na temporada de 2020), pode entrar para o grupo seleto de pilotos que venceram a categoria com 40 anos ou mais, composto apenas por Jack Brabham, Giuseppe Farina e Juan Manuel Fangio.

Na temporada de 2024, Hamilton venceu apenas o GP da Inglaterra (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

Brabham, Farina e Fangio: os "quarentões" campeões

O australiano Brabham, após ter conquistado dois títulos nos anos de 1959 e 1960 pela Cooper, levou o seu tricampeonato por sua própria equipe em 1966, aos 40 anos, cinco meses e dois dias.

Primeiro vencedor da história da Fórmula 1, o italiano Farina, que era da Alfa Romeo, já era um veterano de 43 anos, dez meses e quatro dias quando ganhou o título de 1950.

Considerado por mais de cinco décadas o maior de todos os tempos na F1, o argentino Fangio conquistou o último título na categoria em 1957, aos 46 anos, um mês e 11 dias.

Caso conquiste o título este ano, Lewis Hamilton pode quebrar mais um recorde: ser o maior campeão da história da Fórmula 1. O britânico, que atualmente possui sete títulos, está empatado com Michael Schumacher. Além disso, será o quarto piloto mais velho da história a levar um campeonato da categoria.