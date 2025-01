Red Bull vê Honda determinada a encerrar parceria em alta na F1

A parceria entre Red Bull e Honda na Fórmula 1 acabará ao fim de 2025. Com o próximo regulamento de motores, o time taurino firmou um compromisso com a americana Ford, que batizará as unidades de potência criadas pelos austríacos. Já os japoneses, que saíram do esporte em 2021, mas seguem no grid após o congelamento do desenvolvimento das unidades, fornecerão para a Aston Martin.

Em entrevista a jornalistas no último GP de Abu Dhabi, o chefe de equipe Christian Horner elogiou o trabalho da Honda, que é parceira da Red Bull desde 2019 e forneceu a potência nos quatro títulos mundiais de Max Verstappen, além dos de Construtores conquistados em 2022 e 2023.

— Honda fez um grande trabalho novamente neste ano. Eles são parte chave do nosso sucesso com as vitórias e o Mundial de Pilotos que pudemos defender. Parabenizei e agradeci a contribuição — declarou Horner.

Para o último ano de parceria, Horner espera que o comprometimento da Honda seja o mesmo, já que a montadora ainda tem um papel crucial para a transição e adaptação das novas unidades de potência, que só entram em 2026.

— Embora os motores sejam homologados, o desempenho, a confiabilidade continuam sendo cruciais e o comprometimento da Honda, principalmente à medida que entramos no último ano de nosso relacionamento antes da nossa parceria com a Ford, no próximo ano penso que todas as partes estão determinadas a continuar o que foi uma parceria de sucesso — completou.

Agora, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.