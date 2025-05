Ferrari joga azul na traseira, mas mantém vermelho em pintura do GP de Miami

A Ferrari está de cara nova para o GP de Miami, sexta etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, que acontece neste fim de semana. Seguindo a tendência trazida pela Scuderia nos últimos anos para a corrida na Flórida, o time terá uma pintura especial, com a SF-25 carregando alguns detalhes em azul, principalmente na asa dianteira e na tampa do motor.

A maior mudança mesmo ficou localizada na parte traseira do carro, com o azul e o branco tomando conta completamente de toda área, incluindo a parte que protege a unidade de potência e também a asa traseira. Um design similar pode ser encontrado na peça dianteira e nas calotas, com as duas cores se mesclando.

A nova identidade visual, desenvolvida em parceria com a patrocinadora HP, vai além do carro: os macacões de Lewis Hamilton e Charles Leclerc também foram redesenhados, além das camisetas brancas e toda nova coleção que será utilizada pelos pilotos durante a etapa nos Estados Unidos.

A Scuderia ainda busca a primeira vitória na temporada 2025. O monegasco é o quinto colocado no Mundial de Pilotos, enquanto o heptacampeão ocupa o sétimo posto.

Pintura exclusiva da Ferrari para o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 (Foto: Divulgação / Scuderia Ferrari)

Em 2024, a Ferrari também promoveu uma ação promocional no fim de semana do GP de Miami. Homenageando a si mesma, a equipe apresentou as camisetas de Carlos Sainz e Leclerc em azul. Posteriormente, revelou que o carro e o macacão dos pilotos também teriam detalhes na mesma cor.

O GP de Miami de Fórmula 1 é a sexta etapa da temporada 2025 e acontece entre os dias 2 e 4 de maio no circuito de rua montado ao redor do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida.