A Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) anunciou nesta quarta-feira (30) mais oito nomes para a Seleção Brasileira de Skate. Os atletas vêm de uma seletiva realizada pela CBSk em Curitiba, no Paraná. Com a inclusão, a seleção de skate park conta com 20 nomes para 2025, incluindo os seis skatistas que participaram das Olimpíadas de 2024 e os que estão no top 30 do ranking mundial.

A seletiva reuniu 27 atletas e buscou fortalecer o skate do Brasil. Uma comissão técnica analisou dados de todos os atletas, considerando aspectos técnicos, físicos e comportamentais, e concluiu o processo.

Confira novos nomes da seleção de skate park

No feminino, foram selecionadas as atletas Fernanda Galdino, Helena Laurino, Flavia Tsuki Haraguchi e Mirella Hoshi Haraguchi.

Já no masculino, os selecionados foram os atletas: Gui Khury, Dan Sabino, Pedro Vita e Gustavo Picaski. Novo na seleção principal, Gui Khury possui recorde de maior nota no vert.

Gui Khury no STU Pro Tour de Porto Alegre (Foto: Thiago da Luz / STU)

— São skatistas de grande potencial, a maioria com passagem pela Seleção Júnior e um deles já consolidado na cena internacional do Vert, que é o Gui Khury, com um título recente em um evento importante do Park. Vamos seguir trabalhando cada vez mais, agora com um total de 34 skatistas, entre Park e Street, que terão acesso a toda a estrutura da Seleção Brasileira — destaca Eduardo Dias, presidente da CBSk, que completa:

— Queria agradecer a participação de todos os nomes que na seletiva e, ao mesmo tempo, dizer que seguimos atentos a eles e a outros nomes que possam surgir. A ideia é seguir trabalhando para ampliar oportunidades, assim como aconteceram nessas duas históricas seletivas.

Confira seleção completa do park

Feminino

Dora Varella – 23 anos – São Paulo (SP) Fernanda Galdino – 14 anos – São Paulo (SP) Fernanda Tonissi – 18 anos – São Paulo (SP) Flávia Tsuki Haraguchi – 13 anos – Curitiba (PR) Helena Laurino – 13 anos – São Paulo (SP) Isadora Pacheco – 20 anos – Florianópolis (SC) Mirella Hoshi Haraguchi – 13 anos – Curitiba (PR) Raicca Ventura – 17 anos – Santo André (SP) Yndiara Asp – 27 anos – Florianópolis (SC)

Masculino