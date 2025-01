Ferrari divulga primeiras imagens de Hamilton e Leclerc

A Ferrari divulgou nesta segunda-feira (27) as primeiras imagens de Lewis Hamilton e Charles Leclerc como companheiros de equipe. Ao longo do vídeo, o time deixa claro o início de uma nova era para a escuderia italiana. A estreia da dupla acontecerá no Grande Prêmio da Austrália, no dia 16 de março, em Melbourne, dando início à temporada de 2025.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Hamilton e Leclerc aparecem exibindo orgulho em vestir o emblemático vermelho da Ferrari, sempre destacando o icônico “Cavallino Rampante”, símbolo tradicional do time. Ao final, os dois pilotos surgem lado a lado, com os braços cruzados. Na legenda, a escuderia destacou: “Entrando na era 1644”, uma referência aos números de seus carros na temporada.

Hamilton e Ferrari nas redes sociais

Na última terça-feira (21), antes de pilotar pela primeira vez o carro da Ferrari, Hamilton compartilhou uma imagem vestindo o icônico macacão vermelho. Na publicação, o heptacampeão escreveu em letras garrafais: “Primeira vez de vermelho”. No dia anterior, o piloto foi apresentado oficialmente pela equipe em Maranello, na Itália, ao lado do lendário Ferrari F40.

Lewis Hamilton foi anunciado pela Ferrari ainda em 2024, no mês de fevereiro. Ao unir-se à Ferrari, o britânico se junta a uma lista de grandes campeões que pilotaram pela escuderia, como Fernando Alonso e Sebastian Vettel.

Carro da Ferrari em 2025

A apresentação oficial do carro da Ferrari para a temporada de 2025 acontecerá durante o evento coletivo da Fórmula 1, marcado para 18 de fevereiro, em Londres. Segundo o portal Motorsport Itália, a equipe adotará um tom de vermelho mais intenso para o novo modelo. No dia seguinte ao lançamento, a Ferrari realizará um shakedown — primeiro contato com o carro — em sua pista de testes em Fiorano, na Itália.