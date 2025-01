Lewis Hamilton é apresentado ao lado de carro icônico da Ferrari

Lewis Hamilton está em terras italianas para dar o pontapé inicial na função como piloto da Ferrari na temporada 2025 da Fórmula 1. Conforme antecipado por veículos da imprensa local e confirmado pelo CEO da escuderia, Benedetto Vigna, o heptacampeão chegou à fábrica da equipe, em Maranello, nesta segunda-feira (20), e terá um dia longo de trabalho pela frente.

Hamilton chegou acompanhado de membros do estafe pessoal. Para a ocasião, escolheu vestimenta que foge um pouco do estilo fashion que nos acostumamos a ver do paddock, mas que reflete a seriedade e importância de tal passo: terno e gravata.

Para o primeiro dia, além do simulador, como dito pelos portais italianos Motorsport e AutoRacer, a expectativa é que Hamilton participe de reuniões de planejamento com o chefe, Frédéric Vasseur, além dos novos integrantes da Ferrari, Loïc Serra e Jérôme D’Ambrosio. Ele também terá o primeiro contato com o engenheiro de pista, Riccardo Adami, e toda a equipe de engenheiros e mecânicos que o acompanhará ao longo da temporada.

Hamilton testará carro da Ferrari ainda este mês

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari em 2025 (Foto: Ferrari)

O cronograma segue na quarta-feira (22), com a primeira ida de Hamilton à pista ao volante de um carro da Ferrari. A publicação AutoRacer informou que o modelo escolhido é a F1-75, mas é possível que Lewis ande com a SF-23, carro da temporada 2023 da F1, em Fiorano.

Na próxima semana, há mais dias de testes programados para Lewis, só que em Barcelona, Espanha. Ao todo, Hamilton poderá rodar 1.000 km com carros que entram no TCP (testes com carros anteriores, da sigla em inglês) em até quatro dias, conforme determinado pelo regulamento esportivo para pilotos titulares.

A Ferrari vai revelar a pintura que será usada em 2025 no evento coletivo que a Fórmula 1 organiza, em 18 de fevereiro, em Londres. O Motorsport Itália revelou que a escuderia vai usar um tom de vermelho mais intenso em 2025. No dia seguinte à apresentação, a Ferrari planeja um shakedown em Fiorano.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.