— A minha mãe sempre me incentivou muito, ela se desdobrou em várias pessoas, para cuidar da casa, dos filhos e também nos incentivar a praticar esportes. Às vezes, fazer rifas para arrecadar dinheiro para ir às competições. Os meus avós também sempre me ajudaram muito, principalmente financeiramente, quando a gente precisava viajar, ir para alguma competição. Então o suporte familiar foi muito presente para mim, importante, para conseguir me manter na natação e não desistir no meio do caminho —