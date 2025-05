Felipe Meligeni sente lesão e abandona challenger em Portugal

Mais uma vez, um problema nas costas atrapalhou a sequência do brasileiro Felipe Meligeni na temporada. Nesta terça-feira (13), ele abandonou o challenger de Oeiras, em Portugal, durante a estreia contra o sueco Elias Ymer, 263º colocado no ranking, ficando com a derrota por desistência. A partida aconteceu no Complexo de Tênis do Jamor, no Distrito de Lisboa.

Meligeni abandonou a partida após jogar 10 games na estreia. Ele perdeu o primeiro set por 6/1 e era superado por 3/0 quando anunciou sua desistência devido ao problema físico. O challenger português serviria como preparação para o qualificatório de Roland Garros, que acontece a partir da segunda-feira (19).

- Infelizmente tive que me retirar de novo hoje na primeira rodada em Oeiras. Tentei jogar, mas ainda não estou 100% recuperado e não estou 100% fisicamente. Optei por não forçar mais e me preparar o melhor possível pro torneio mais importante que é Roland Garros - escreveu o paulista, em publicação nas redes sociais.

O brasileiro sofreu a lesão nas costas durante os treinamentos para o Masters 1000 de Roma e o problema físico o tirou da disputa dos qualificatórios. Na ocasião, Meligeni teve uma inflamação no nervo por deslizamento do disco na lombar.

Com a derrota por desistência, o brasileiro perde 41 pontos no ranking e deve perder posições na próxima atualização.

Felipe Meligeni teve grandes resultados em abril (Foto: Reprodução)

Temporada de Meligeni

O mês de abril foi histórico para Felipe Meligeni, com a conquista do Challenger 125 da Cidade do México, o maior título de sua carreira. O título o levou à melhor posição do paulista no ranking da ATP, alcançando o 119º lugar. Atualmente, o tenista brasileiro é o número 123 do mundo no simples.