O deputado estadual e fisiculturista Felipe Franco anunciou o primeiro campeonato de fisiculturismo gratuito da história: a SP Muscle Fest 2025. Em parceria com a Musclecontest e a ApAA, o evento será exclusivo para atletas do Estado de São Paulo. O Ginásio do Ibirapuera será o palco da competição, que será realizado nos dias 30 e 31 de agosto.

Por meio de sua conta oficial no Instagram, Felipe Franco fez o anúncio da SP Muscle Fest 2025. A iniciativa visa dar oportunidade para atletas que não têm condições de custear a inscrição e a pintura de um campeonato, além de expandir o esporte no país. Veja o post abaixo:

Informações do evento

Pesagem: 30/08

Competição: 31/08

Horário: 9h às 17h (de Brasília)

Link de inscrição nos destaques do perfil @fefrancooficial

Entrada gratuita pro público (via Sympla)

Benefícios da SP Muscle Fest 2025

Filiação na NPC Muscle Contest (Gratuita)

Pintura corporal (Gratuita)

Alimentação no dia (Gratuita)

Inscrição na competição (Gratuita)

