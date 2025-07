Ramon Dino e Derek Lunsford realizaram um treino aberto com público de aproximadamente mil pessoas, na NPC Musclecontest Brazil, em Curitiba. O evento fez parte de uma imersão de quatro dias no Brasil do atleta americano e campeão do Mr. Olympia 2023 na categoria Open Bodybuilding, com o brasileiro e o preparador Fabrício Pacholok, conhecido como Pacho.

Treino aberto

No Centro de Eventos Positivo, em Curitiba, Ramon Dino e Derek Lunsford participaram de um treino aberto durante o NPC Musclecontest Brazil. Com público de aproximadamente mil pessoas e acompanhados do treinador Fabrício Pacholok, o físico do brasileiro chamou atenção. Restando 12 semanas para o Mr. Olympia, em Las Vegas, o brasileiro desponta como um dos favoritos a vencer o título da Classic Physique.

Veja imagens do treino:

(Foto: Reprodução/Instagram @ramondinopro)

Ramon Dino em treino aberto (Foto: Reprodução/Instagram @ramondinopro)

Ramon Dino em treino aberto (Foto: Reprodução/Instagram @ramondinopro)

(Foto: Reprodução/Instagram @ramondinopro)

(Foto: Reprodução/Instagram @ramondinopro)

(Foto: Reprodução/Instagram @ramondinopro)

Derek Lunsford no Brasil

Esta é a primeira vez que Lunsford visita o Brasil. O objetivo do encontro é o aprimoramento técnico e o intercâmbio de conhecimentos entre os três profissionais do fisiculturismo.

Ramon Dino é considerado o principal nome do esporte no Brasil. Fabrício Pacholok é reconhecido pela preparação de atletas de elite e integra o time Max Titanium.

Derek Lunsford, Fabrício Pacholok e Ramon Dino (Foto: Divulgação - Max Titanium)

Os três já haviam treinado juntos em fevereiro deste ano nos Estados Unidos, durante a fase final de preparação para o Arnold Classic Ohio e o Pittsburgh Pro. Lunsford conquistou o título em ambas as competições. O Arnold Classic é o segundo campeonato mais importante do fisiculturismo mundial.