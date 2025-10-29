Morte cerebral de jogador de vôlei é confirmada

Por meio de uma postagem nas redes sociais, a Federação Iraniana de Vôlei anunciou a morte cerebral do jogador Saber Kazemi, aos 26 anos. O oposto, que pertencia ao Al-Rayyan, do Catar, estava em coma havia 11 dias. Ele estreou na seleção de seu país em 2018, contra o Brasil, pela Liga das Nações.

Tradução: A comissão médica confirmou a morte cerebral de Saber Kazemi, ex-jogador da seleção iraniana de vôlei.

No dia 18 de outubro, Saber Kazemi foi eletrocutado ao entrar na piscina do hotel onde morava, em Doha, no Catar. Após isso, com danos cerebrais, o atleta teve que ser reanimado e induzido ao coma, condição a qual esteve submetido desde então. Nos últimos dias, foi transferido para um hospital no Irã, a pedido da família.

Nas redes sociais, fãs de vôlei lamentaram a morte de Saber Kazemi, além de relembrarem lances do atleta.

Tradução: Sempre me lembrarei do seu poderoso golpe de esquerda e da sua presença descontraída na quadra. Você se foi cedo demais. Meus sentimentos e orações à família. Um campeão olímpico, asiático, MVP e uma dos melhores opostos asiáticos. Nós nos despedimos de Saber Kazemi.

Carreira de Saber Kazemi

O oposto nasceu em Gurgã, no Irã. Durante a carreira, teve passagens por times do Irã, da Turquia, do Catar, do Kuwait e da Indonésia. Estreou na Seleção Iraniana em 2018, quando enfrentou a equipe do Brasil. O primeiro título do jogador pela seleção adulta veio nos Jogos Asiáticos do mesmo ano, na Indonésia.

Saber Kazemi participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, quando o Irã terminou a disputa na nona colocação. No Campeonato Asiático, o oposto foi eleito o melhor jogador do torneio, além de ter conquistado o título.

